Кадровые чистки в 'Энергоатоме': правительство отстранило вице-президента компании и требует решений

В среду, 12 ноября, в НАЭК "Энергоатом" снова состоялись кадровые чистки. Правительство, в частности, отстранило вице-президента компании Якоба Хартмута.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что Кабинет министров "требует решений".

"Продолжаем комплекс решений для перезапуска менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута", – говорится в сообщении Свириденко.

Госслужащая отметила, что Кабмин также поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы.

В частности:

– Директора по финансам и бюджетированию.

– Директора по правовому обеспечению.

– Руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и способствовать в расследовании в отношении этих лиц", – резюмировала ситуацию Свириденко.

Что известно о Якобе Хартмуте

1 декабря 2020 года он занял должность временно исполняющего обязанности директора "Энергоатом-Трейдинг", дочернего предприятия "Энергоатома". В то время Хартмут также оставался вице-президентом госпредприятия.

Хартмут получил квалификацию магистра по международной экономике и финансам в Университете Джонса Хопкинса (США), диплом магистра политологии получил в Свободном Университете Берлина, а стажировку проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Также он работал во Всемирном банке и инвестиционных институтах Европы.

Хармут руководил энергетическими исследованиями в Лондонском офисе Австрийского инвестиционного банка Creditanstalt, возглавлял правление инвестиционной компании Renaissance Capital Ukraine. Также он имеет успешный опыт сотрудничества с Оксфордским институтом энергетических исследований.

В "Энергоатоме" надеялись, что опыт Хартмута поможет компании усилить позиции на рынке электроэнергии.

Что предшествовало

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Семи членам преступной организации было объявлено о подозрении. Пятерых задержали, двум удалось выехать за границу.

По информации НАБУ и САП, руководил схемой человек по прозвищу "Карлсон"; он координировал распределение денег и отмывание средств через так называемую прачечную, влиял на чиновников в собственных интересах и т.д. Официально антикоррупционные органы не раскрывают имени, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук "не могут оставаться на должностях". Их увольнение будет оперативным. Он также анонсировал, что произойдет очищение и перезагрузка управления "Энергоатомом".

