Что ж, приятно, когда наши враги сами себя по яйцам бьют. Я ожидаю, что по результатам этого бредового потока мы наконец-то получим хорошие новости, и еще будет рост поддержки Украины среди американских избирателей. И вот почему.

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1.Отже путін вирішив нагородити 3 мішки свого бреда про історичні землі, придуману націю і події 400 років давності. І все це він зробив для американської аудиторії. Які висновки з цього має зробити звичайний американець? Виходить: що сучасні американці живуть на історичних землях Британії (або навіть індіанців), взагалі не є окремою нацією, і повинні добровільно вернутись в підданство британського короля?

2.Пасаж про Гітлера, який чемно попросив Польщу вернути "ісконні" німецькі землі в Данцігу - взагалі на голову не налазить. Кращого способу повідомити всім, що путін сповідує ідеологію неонацизму - навіть не придумати.

3.Всі розмови про необхідність домовлятись звелись до простої тези, що суть домовленості - визнати російські завоювання. Однак, в обмін на що це має відбутись, яка вигода від цього Заходу - навіть не натякнув.

4.путін підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з Україною хоче, а з Заходом. Дякую йому за це нагадування, бо на Заході люди думають, що війна це про наші з ним проблеми, і ми можемо їх вирішити між собою.

Я думав, що кремль використає інтерв'ю для атаки на політику Байдена, буде гратись в добру ображену овечку, готову всім допомагати, буде закликати до партнерства і спільної відповідальності за безпеку в світі і тп. Це могло б серйозно посилити меседжі про необхідність припинити підтримку України, домовитись і забути про все.

А так перед американцями представ "йоб..тий на всю голову" диктатор.

Дякуємо Такере!