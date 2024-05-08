Присяга на конституции с оккупированными территориями: как Путин загнал себя в тупик и что за сигнал он дал элитам

"Инаугурация" Путина походила на День сурка – 71-летний российский диктатор в пятый раз с помпой и под аплодисменты высокопоставленной челяди прошел по красной дорожке и снова короновал себя на царство. Правя Россией с 2000 года, Путин находится у власти дольше всего со времен Иосифа Сталина.

К слову, за эти годы в Америке сменилось пять президентов, а в Великобритании – семь премьер-министров.

Во время первой своей церемонии Путин обещал "сохранять демократию и развивать отношения с цивилизованным миром". Его новый срок начинается с репрессий внутри страны и демонстративных учений по применению тактического ядерного оружия. Таким образом он дает понять, что готов защищать свою власть любыми методами. Во время своей речи после "переназначения" он не продемонстрировал никаких признаков того, что хочет свернуть со своего пути.

Уже после церемонии во время орудийного залпа сломалось и упало дерево. Будем надеяться, что это станет такой же черной меткой для российского диктатора, какой в свое время "венок по морде" стал для Януковича.

О том, чем пятая "инаугурация" Путина отличалась от предыдущих и почему на ней присутствовали представители стран ЕС, вопреки многочисленным призывам не признавать российского диктатора легитимным президентом, – в материале OBOZ.UA.

Страны Запада "коронацию Путина" проигнорировали, но не все

США, Великобритания, Канада и 20 стран ЕС объявили о бойкоте церемонии "инаугурации", хотя некоторые государства Евросоюза направили своих послов, несмотря на просьбу Украины этого не делать.

Шесть стран, принявших участие в переназначении Путина "чтобы сохранить открытые каналы диалога": Франция, Словакия, Греция, Венгрия, Мальта и Кипр. В Кремле это назвали "готовностью некоторых сил на Западе вести диалог с Россией".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что был против присутствия европейцев на "инаугурации" Путина.

"Мы считаем Путина ответственным за войну в Украине. Эти выборы мы не признаем, потому что они не были ни свободными, ни честными. И при этом присутствовать на инаугурации – явное противоречие с этой позицией", – подчеркнул он.

Интересно в этой ситуации повели себя и Штаты. С одной стороны, посол США в РФ Линн Трейси накануне демонстративно покинула Россию "в рамках личной поездки", а в Госдепе указали, что от них не будет представителя. С другой – там же отметили, что, конечно, последние российские выборы не были ни свободными, ни честными, но "Путин – президент России и собирается продолжать работать на этом посту, поэтому мы продолжим с ним контактировать".

Разная дипломатическая реакция западных государств подчеркнула разногласия относительно того, как обращаться с российским диктатором через два года после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину.

Что касается позиции Украины, то она неизменна – "Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ", – говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве назвали "инаугурацию" попыткой создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности власти в РФ.

Западу – примирение, Украине – войну на уничтожение

В начале выступления Путин "поклялся" "охранять права и свободы" россиян. При том, что в нынешней России можно пойти под суд даже за лайк в соцсетях.

Дальше – веселее. Одним из главных своих приоритетов Путин назвал... "народосбережение", положив в Украине уже тысячи россиян, к которым командование относится как к пушечному мясу.

Прямых упоминаний об Украине не было. В своей речи Путин не рассказал о количестве убитых украинцев и стертых с лица земли городах. Зато поклялся на Конституции с включенными в нее временно оккупированными Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями. Таким образом Путин отрезал возможность для компромиссов в отношении этих ВОТ. Фактически было провозглашено – никакого мира с Украиной во время моего правления не ждите. Главный принцип последующих путинских лет будет звучать так: "или мы, или они".

О том, чего можно ожидать теперь на фронте, вместо Путина объявил Кадыров. Он хочет и "забрать" в мае Харьков и Одессу, и "посадить Зеленского", и "заставить его подписать все бумаги, необходимые для безопасности России и русскоговорящего населения Украины"

Глава РПЦ патриарх Кирилл Гундяев ожидаемо "благословил" Путина на убийство украинцев. "Глава государства иногда должен принимать судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства. Эти решения почти всегда связаны с жертвами. Никогда эти решения, принимаемые во благо народа и государства, не осуждались церковью".

Западу же Путин послал другой сигнал, о том, что "Россия не отказывается от диалога с западными государствами, если они будут искать пути сотрудничества и не будут препятствовать развитию России", читай – захвату Украины.

Также следует отметить, что впервые в истории путинских инаугурационных речей зазвучал вопрос о "внутренних смутах и потрясениях", от которых диктатор предостерег россиян, напомнив о "трагической цене". Это можно расценивать как намек на то, что любой протест будет утоплен в крови.

Все остаются на местах

Первый визит после "инаугурации" Путин совершит в Китай. Потом собирается еще и в Турцию, но сроки пока не определены, ведь турецкий президент Эрдоган начал больше прислушиваться к США, опасаясь американских санкций.

Также Путин традиционно подписал указ о сложении полномочий правительством. Предполагается, что серьезных перестановок не будет. Все ключевые персонажи сохранят свои посты. Правда, после того, как главу МИД РФ Лаврова не показали в трансляции, в российском сегменте телеграмм появилась конспирологическая версия: мол, может, его наконец-то отпустили на пенсию. Но пока это кажется маловероятным.

Путин продолжит разрушать демократический мир

"Эта так называемая "инаугурация" является очередным поражением Путина, ведь основные страны не прислали своих представителей. Те присутствующие несколько стран ЕС – это скорее исключение, чем правило. На мой взгляд, это символизирует, что его не воспринимают как легитимного лидера, он стал очень токсичным, и никто с Путиными не хочет иметь дело" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По словам Александра Мережко, США оставляют для себя возможности для коммуникации, например военно-политического характера. Пытаясь поддерживать хотя бы минимальную связь с Россией в вопросах Ирана и Ближнего Востока или в нераспространении ядерного оружия. Но политически они его не признают, поскольку представитель США не присутствовал на церемонии.

"Что касается выступления Путина, то прежде всего он заявил, что рассматривает эти выборы как поддержку своего курса. То есть он трактует это как поддержку российским населением его преступлений и войны против Украины. И это важно, потому что на Западе нам раньше говорили, что это война исключительно Путина. После этих заявлений можно констатировать, что именно Россия, а не только Путин стремится к этому. То есть ее население также является частью этих преступлений, которые совершаются в Украине", – отметил Мережко.

По мнению Александра Мережко, еще одно заявление Путина достойно внимания, а именно то, где он отмечает, что со своими союзниками будет дальше бороться за многополярный мир.

"На практике это означает, что он хочет вместе с Китаем продолжать разрушать либеральный мировой порядок с лидерством США. И последнее из главного. Приняв присягу на Конституции с временно оккупированными украинскими территориями, он сделал все, чтобы легитимизировать результаты своих преступлений. И, соответственно, загнал себя в тупик. Это означает, что начать диалог с Западом можно будет только при устранении его от власти. То есть это еще и сигнал для российской элиты – или убирайте его и договаривайтесь, или погибните с ним", – констатировал Мережко.