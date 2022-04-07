Имущество жены Медведчука арестовали: что в списке. Фото

Полиция арестовала имущество предприятия, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко, жена скрывающегося от правоохранителей народного депутата Виктора Медведчука. Среди арестованного – три квартиры, ценные произведения искусства и другие предметы роскоши.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. "6 апреля следователи, оперативники Департамента стратегических расследований и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава"", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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В Нацполиции добавили, что арестованные вещи будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Среди арестованных активов Оксаны Марченко оказались:

три квартиры,

два имущественных комплекса,

300 картин знаменитых художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк),

транспорт: снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Средства, полученные от продажи активов, могут быть использованы для нужд Вооруженных Сил Украины и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта суд Львова разрешил арестовать сбежавшего от следствия депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Ранее СМИ выяснили, что Медведчук покинул имение под Киевом, но не смог выехать из Украины. Он скрылся от полиции благодаря решению одиозного судьи Вовка, позволившего снять электронный браслет.