Хегсет предложил Европе распределение ролей при сдерживании России и Китая: кто за что будет отвечать

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты могут взять на себя основную ответственность за то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, и сдерживание Китая. Однако тогда и Европа должна сдерживать агрессора на своем континенте.

Об этом Хегсет сказал на 4-м ежегодном саммите по вопросам обороны Северо-Восточной Индианы. Во время него озвучил предложение по распределению ролей при сдерживании России и Китая.

"Если Америка должна взять на себя основное бремя того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, и сдерживания Китая, то Европа должна быть готова активизироваться на своем континенте и обеспечить надлежащий контроль над такими силами, как Россия или другие", – заявил Гегсет.

Он добавил, что такое распределение – это "элементарный здравый смысл", так как Соединенные Штаты "не могут быть везде".

Ранее Хегсет анонсировал трансформацию армии Соединенных Штатов. Ее хотят осуществить быстро, так как сейчас, по его словам, "момент 1939 года", когда происходит рост угроз. Министр подчеркнул, что если США хотят предотвратить войну и избежать ее, готовиться к ней надо уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея выпустила до 10 ракет во время визита главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. Запуск состоялся 3 ноября, около 16:00 по местному времени в направлении вод вблизи Желтого моря.

