'Глобальное лидерство свободного мира испытывается войной в Украине': Порошенко призвал ЕС к мощной поддержке нашей страны

Порошенко выступил на Конгрессе Европейской народной партии в Валенсии. Он призвал Евросоюз к мощной поддержке Украины.

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"Глобальное лидерство свободного мира испытывается войной в Украине. Приоритетом №1 является установление надежного и продолжительного мира. Нам нужен справедливый мир, а не просто мир. И это не должно быть любой ценой. Нам нужен мир через силу, а не мир через бизнес. Не может быть мира путем капитуляции и умиротворения агрессора", – сказал Петр Порошенко.

"Многие сегодня говорят о Крыме. Нам не о чем говорить. Крым – это Украина. Для меня это символ и фундаментальная опора международного права и безопасности", – подчеркнул лидер оппозиции. Он заявил, что существует потребность в сильном европейском консенсусе по поводу политики непризнания незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, и призвал партии семьи ЕНП добиваться от национальных парламентов принятия соответствующих резолюций о непризнании.

Порошенко также призвал использовать следующие три года для усиления политической, экономической и военной устойчивости континента. "Нужно быть готовым к любому сценарию. В этой сложной геополитической среде наше единство и общая позиция являются единственной гарантией успеха", – отметил Порошенко.

Порошенко призвал ЕНП стать промоутером развертывания западного военного контингента в Украине в рамках коалиции желающих как сдерживание для устойчивой ситуации безопасности.

Порошенко также призвал партии ЕНП обеспечить эффективный режим санкций ЕС против России до достижения справедливого и долгосрочного мира в Украине и не возвращаться к привычному ведению дел с Россией. В целях укрепления обороны нужно добиваться военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП, – считает пятый Президент.

"Продвижение переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, несомненно, на основе ценностей, я призываю ЕНП настаивать на открытии переговорных кластеров сейчас. Обеспечение демократии и верховенства права в Украине во время и после войны — я бы призывал вас послать решительный сигнал и побуждать украинские власти консолидировать политическое единство, верховенство права, многопартийный плюрализм и права оппозиции в Украине, прекратить политические преследования и незаконное применение санкций против оппонентов".

"ЕНП должен лидировать в создании такого европейского консенсуса, в том числе путем принятия сильной и амбициозной Резолюции Конгресса о поддержке Украины", - резюмировал Петр Порошенко.