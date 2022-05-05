Глава Пентагона о военной помощи Киеву: Путин не ожидал, что весь мир сплотится вокруг Украины

Российский диктатор Владимир Путин не мог даже представить, что мировое сообщество в кратчайшие сроки сплотится вокруг Украины для помощи стране в ее борьбе против России. После оказания военной поддержки украинскому государству разница на поле боя стала еще заметнее.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин. В сообщении на своей странице в Twitter, опубликованном в среду, 4 мая, глава Пентагона подчеркнул, что Америка предоставила оборонную помощь стране "с рекордной скоростью".

По его мнению, Путин не был готов к такому уверенному объединению многих государств вокруг Украины.

"Мы предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с рекордной скоростью, и весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя. Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины", – написал Остин.

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Накануне пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби отметил, что в Пентагоне пристально следят за усилившимся ракетным обстрелом Украины со стороны Российской Федерации с целью поражения критически важной транспортной инфраструктуры, чтобы помешать поставкам военной помощи с Запада. Однако за 70 дней войны оккупанты продемонстрировали, что не умеют наносить точные удары.

По его словам, в США не видят причин всерьез беспокоиться о помехах для снабжения нашей страны необходимым вооружением.

Напомним, палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

Ранее также стало известно, что Бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение о поставках тяжелого вооружения в Украину. В ходе поименного голосования 586 депутатов одобрили соответствующий запрос производителей Ampel и Union.

Как сообщал OBOZREVATEL, США совместно с ВСУ начали учения на военных объектах Штатов в Германии. Главная задача состоит в обучении воинов пользоваться вооружением, которое Украине предоставили западные партнеры.