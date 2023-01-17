Глава МИД Финляндии рассказал о дискуссиях о танках для Украины: надеюсь, это решение будет принято

Запад сейчас ведет интенсивные дискуссии на тему военной помощи Украине, в том числе о танках Leopard. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто надеется, что его страна и другие партнеры получат разрешение от Германии на реэкспорт этой военной техники.

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Соответствующее заявление Хаависто сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе (проходит в Швейцарии с 16 по 20 января), передает The Guardian. "В настоящее время мы ведем интенсивные дискуссии о том, что еще мы можем сделать как Европейский союз и страны Северной Европы, чтобы помочь Украине", – сказал глава МИД.

Он отметил, что обсуждение передачи Leopard украинским Силам обороны еще продолжается. Если решение будет позитивным, Финляндия планирует стать участником коалиции стран.

"Я надеюсь, что это решение будет реализовано, и Финляндия определенно готова сыграть свою роль в этой поддержке", – заявил Хаависто.

Напомним: президент Финляндии Саули Ниинисте говорил, что его страна передаст танки Leopard для Вооруженных сил Украины, если будет создана международная коалиция.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Саули Ниинисте заявлял, что диктатор Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался так же, как когда-то глава СССР Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.

– Известно, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи для нашей страны. Конкретный перечень того, что получит украинская армия в этот раз, планируется утвердить в ближайшие недели.

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