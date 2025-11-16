Глава МИД Бельгии об ударах РФ по Украине: будем откровенны, это военные преступления

Европейские чиновники продолжают реагировать на военные преступления страны-террориста. В субботу, 15 ноября, глава МИД Бельгии Максим Прево высказался об ударах РФ по Украине.

Видео дня

Он подчеркнул, что атаки РФ – это военные преступления. Такое заявление европейский чиновник обнародовал в соцсети Х.

"Самым решительным и четким образом Бельгия осуждает волну массированных российских ударов, поразивших Украину в последние недели. Эти удары намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы. Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте", – говорится в сообщении.

Кроме того, бельгийский чиновник призвал называть атаки россиян "военными преступлениями".

"Давайте будем предельно честными. Это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии, направленной на подрыв морального духа украинского народа. И все же, несмотря на эту жестокость, украинцы продолжают стоять с необычайным мужеством. Их стойкость перед лицом террора вызывает наше глубочайшее уважение и солидарность", – подчеркнул министр.

Кроме того, Прево вспомнил об ударе по посольству Азербайджана в Киеве и назвал его неприемлемым.

"Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем усиливать давление на Россию. Пока эта незаконная и аморальная война не закончится", резюмировал свое заявление Прево.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!