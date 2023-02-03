Германия отправит Украине 88 танков Leopard 1 и ведет переговоры с Катаром о закупке 15 САУ Gepard для ВСУ – СМИ

Правительство Германии одобрило поставку 88 единиц танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов, а теперь ведет переговоры о закупке 15 зенитных Gepard. Договоренности пытаются достичь с Катаром.

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Помимо самой техники обсуждается и количество боеприпасов к ней них для дальнейшей отправки ВСУ. Об этом 3 февраля сообщила газета Sueddeutsche Zeitung (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Поставка танков "Леопард" в Украину может произойти в любое время после их ремонта, написало издание со ссылкой на источники в немецком правительстве.

"Компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их Киеву", – говорится в сообщении.

Тем временем установки Gepard в руках ВСУ, по данным источников издания, оказались особенно успешными в борьбе с воздушными атаками РФ. Но у Украины якобы осталось только 30 тыс. снарядов к ним, поэтому "Gepard почти не используются в наземных боях", а в основном для борьбы с дронами и обычно с них стреляют только в экономрежиме.

"Сразу после окончания финала Чемпионата мира по футболу немецкие чиновники явились в МИД Катара с просьбой обсудить продажу 15 установок Gepard и боеприпасов к ним, которые были доставлены в страну Персидского залива для защиты стадионов", – пишет издание.

Отмечается, что с тех пор Германия пыталась вести дела с Катаром, прежде всего, чтобы получить больше боеприпасов. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус поддерживает выкуп 15 САУ Gepard и их боеприпасов.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от наших партнеров, это, безусловно, помогло бы украинцам", – сказал он.

Ранее гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

Отметим, что первые германские САУ Gepard прибыли в Украину в августе 2022 года. Эти установки поражают цели на расстоянии до 4 км и считаются лучшими в своем классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия подтвердила, что отправит ВСУ 14 танков Leopard 2 из запаса собственных вооруженных сил. Глава Минобороны страны подчеркнул, что техника прибудет в Украину до конца марта.

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