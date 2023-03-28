Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы – Spiegel

В Германии хотят в пять раз увеличить военную помощь Украине, которая уже более года борется с полномасштабным вторжением России. В Берлине могут принять решение в ближайшие годы увеличить помощь Киеву с 3 до 15 миллиардов евро.

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Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило издание Spiegel. Журналисты пишут, что получили в распоряжение секретное письмо немецкого министерства финансов. В ведомстве планируют отправить его в бюджетный комитет Бундестага.

Автор документа – член Свободной демократической партии Флориан Тонкар, государственный секретарь министра финансов Кристиана Линднера. В письме он просит парламентариев выделить больше денег на помощь Украине. Чтобы расширить военную поддержку Киева в ближайшие годы, нужно одобрение бюджетного комитета.

"В связи с высокими материальными потерями Вооруженных сил Украины необходимы новые поставки материальных средств. Для устойчивого оснащения ВСУ в соответствии с потребностями необходимо немедленно заключить многочисленные договоры о закупке, которые также устанавливают платежные обязательства на будущие финансовые годы", – заявили в Минфине.

Речь идет о материалах "в сфере противовоздушной обороны, бронированной гусеничной технике, поставках боеприпасов для систем вооружения, поставляемых Германией, и артиллерии".

Как отмечают журналисты, Берлин выделил 2,2 миллиарда евро на финансирование поставок оружия в Украину, а также повторный заказ систем вооружения для замены переданного оружия.

В течение 2023 года эта сумма должна вырасти до 5,4 миллиарда евро, а в ближайшие годы будет выделено еще 8,8 миллиарда евро. Всего, как задумали в Берлине, помощь Украине будет увеличена с нынешних 3,2 миллиарда до более 15 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта правительство Германии официально подтвердило передачу 18 обещанных танков Leopard 2. Боевые машины уже доставлены в Украину.

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