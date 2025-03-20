Германия хочет увеличить военную помощь Украине до €7 млрд: Шольц призвал Бундесрат поддержать

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин увеличит военную помощь Украине до 7 миллиардов евро. Из них 4 млрд евро уже запланировано, еще 3 млрд будут добавлены благодаря внесенным поправкам в немецкую Конституцию.

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Об этом Олаф Шольц сказал перед началом встречи Европейского совета. Его цитирует "Общественное".

Он отметил важность для Европы, чтобы Украина осталась независимой, суверенной и демократической страной.

"Для нас важно, чтобы Украина осталась независимой, суверенной и демократической страной, чтобы она смогла продолжать свой путь в ЕС и могла удерживать свою собственную сильную армию. Должен быть остановлен фактический застой, и поэтому важно, чтобы мы продолжали значительную поддержку Украины, как в рамках ЕС в целом, так и со стороны наших друзей и отдельных государств" – сказал Олаф Шольц.

Он напомнил, что Бундестаг принял "очень всеобъемлющую поправку" в Конституцию, которая позволит финансировать то, что необходимо для защиты Германии, сотрудничества в Европе в оборонной отрасли, а также для военной помощи, которую нужно мобилизовать для Украины.

Шольц призвал Бундесрат поддержать решение Бундестага и предоставить возможность увеличить военную помощь Украине.

"Надеюсь, что завтра Бундесрат также примет это решение, чтобы мы получили возможность сделать все, что нам нужно как великому государству в сердце Европы. Это также будет включать, кстати, то, что после принятия решений мы будем инициировать дальнейшее увеличение нашей военной помощи Украине. Итого будет семь миллиардов. Четыре уже запланировано, еще три будут добавлены и, в этом году" – подчеркнул канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA:

Канцлер Олаф Шольц настоял на смягчении правил заимствований как на необходимом условии для дополнительной помощи Украине. Благодаря этому правительство ФРГ выделило Киеву дополнительные 3 млрд евро на военную помощь в 2025 году.

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт анонсировал выделение военной помощи Украине на 3 млрд евро. По его словам, формирование пакета может состояться до конца марта. Он предполагает поставки техники и материалов как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

До этого, 17 марта, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, беспилотники и специальное оборудование.

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