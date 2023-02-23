Несмотря на потуги России, ООН будет голосовать за резолюцию с украинской "формулой мира", – Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Генеральная Ассамблея ООН одобрит резолюцию по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. Голосование должно состояться в четверг, 23 февраля.
Об этом министр сказал на пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединенных наций в Нью-Йорке, его заявление процитировали на сайте украинского МИД. Кулеба отметил, что Украину проект документа полностью удовлетворяет.
В то же время государство-агрессор пытается всеми силами сорвать резолюцию.
По словам главы МИД, в первую очередь в документе будет содержаться пункт, требующий от РФ вывести со всех оккупированных территорий Украины свои войска и прекратить боевые действия. Также резолюция закрепит ключевые положения "формулы мира", предложенные главой украинского государства Владимиром Зеленским.
"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция завтра будет успешно проголосована", – отметил Кулеба.
Отметим, что представленная Зеленским формула мира предусматривает 10 пунктов:
1) радиационная и ядерная сохранность;
2) продовольственная безопасность;
3) энергетическая сохранность;
4) освобождение всех пленных и возврат депортированных;
5) исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
6) выведение российских войск и прекращение боевых действий;
7) восстановление справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;
8) противодействие экоциду;
9) гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;
10) фиксация окончания войны.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Также удалось договориться о конкретной помощи со стороны ЕС по реализации этой формулы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!