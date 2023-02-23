Несмотря на потуги России, ООН будет голосовать за резолюцию с украинской 'формулой мира', – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Генеральная Ассамблея ООН одобрит резолюцию по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. Голосование должно состояться в четверг, 23 февраля.

Видео дня

Об этом министр сказал на пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединенных наций в Нью-Йорке, его заявление процитировали на сайте украинского МИД. Кулеба отметил, что Украину проект документа полностью удовлетворяет.

В то же время государство-агрессор пытается всеми силами сорвать резолюцию.

По словам главы МИД, в первую очередь в документе будет содержаться пункт, требующий от РФ вывести со всех оккупированных территорий Украины свои войска и прекратить боевые действия. Также резолюция закрепит ключевые положения "формулы мира", предложенные главой украинского государства Владимиром Зеленским.

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция завтра будет успешно проголосована", – отметил Кулеба.

Отметим, что представленная Зеленским формула мира предусматривает 10 пунктов:

1) радиационная и ядерная сохранность;

2) продовольственная безопасность;

3) энергетическая сохранность;

4) освобождение всех пленных и возврат депортированных;

5) исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

6) выведение российских войск и прекращение боевых действий;

7) восстановление справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8) противодействие экоциду;

9) гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

10) фиксация окончания войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Также удалось договориться о конкретной помощи со стороны ЕС по реализации этой формулы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!