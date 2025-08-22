Гарантии безопасности для Украины: основные варианты, угрозы и какой пункт ставит Россию в действительно затруднительное положение

"США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече Путина и Зеленского" – такие слова прозвучали после встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимира Зеленским и европейскими лидерами. Обещание Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности вдохновило европейских союзников, хотя многие вопросы так и остались до конца не проясненными, особенно, что роли США в этом процессе.

Предполагается, что гарантии будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и потенциала Украины без каких-либо ограничений численности войск. Пакет гарантий безопасности также будет основываться на работе так называемой "коалиции желающих", во главе с Великобританией и Францией, и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы. Свой вклад в разъяснение конкретных путей украинского урегулирования сделал и президент США, который сообщил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска в Украине, против чего, как известно, всегда категорически возражала Россия, добавив, что американских военных в Украине точно не будет, но будет "определенная помощь". Многие лидеры Европы также выразили широкую поддержку гарантиям "вроде статьи 5" – ссылка на положение НАТО о взаимной обороне и формулу, предложенную премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Однако несмотря на такие заявления, многие вопросы так и остаются открытыми. Какие же на самом деле гарантии получит Украина? Не будут ли они выглядеть очередным Будапештским меморандумом? Будут ли присутствовать войска стран Запада на земле, ведь именно это является главным сдерживающим фактором, чтобы Россия не напала снова? Насколько серьезными будут обязательства США по гарантиям безопасности для Украины и в чем они будут заключаться? Что делать с Россией, которая, конечно же, не согласится на действенные гарантии безопасности для Украины? Каким образом закрепить этот шаг на законодательном уровне, чтобы условная победа пророссийских "Альтернативы для Германии", или "Национального фронта" во Франции не отменили это решение через несколько лет. И главное, готов ли Запад к реальному противодействию России или снова собирается остановиться на полумерах?

Президент Франции Макрон назвал следующие две недели критически важными для определения гарантий безопасности, которые Украина получит в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией, а одной из гарантий безопасности Украины должно стать присутствие "сил сдерживания" из состава европейских военных. По словам французского президента все те же Франция, Великобритания, Германия, а также еще и Турция "готовы взять на себя операции по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, но не на линии фронта". Однако наряду с такими обнадеживающими заявлениями существует много факторов, которые могут помешать такому развитию событий.

О том, какие варианты гарантий безопасности для Украины рассматриваются и основные проблемы и угрозы на этом пути – в материале OBOZ.UA.

Войска на территории Украины

Представители Британии и Франции неоднократно указывали, что они более чем реально рассматривают размещение нескольких десятков тысяч военных на территории Украины в рамках гарантий безопасности. Но на этом пути все еще существует много проблем, о которых несколько позже. Британское издание The Times в своей статье указывает на то, что план по размещению тысяч британских и французских военных в рамках возможных гарантий безопасности маловероятен, тем более размещение этих сил вблизи линии фронта.

При этом Великобритания и Франция все же якобы направят тысячи военнослужащих на Украину для обучения ее вооруженных сил относительно безопасной западной части страны, недалеко от Львова. Миссия будет координироваться из центра управления, созданного в Киеве. Силы будут предоставлять экспертов в области логистики, вооружения и обучения для помощи в восстановлении и реорганизации сухопутных войск Украины. Наличие европейских войск на территории Украины даже в таком формате станет сигналом Путину, что в случае нападения он рискует развязать более широкую войну.

В то же время Европа будет продолжать поставлять Украине оружие, чтобы она была готова к боевым действиям в случае попытки России захватить новые территории. Коалиция будет выполнять миссии по патрулированию воздушного пространства, заправляя в небо над Украиной истребители Typhoon или F-35, чтобы сдержать любые российские атаки. Цель этих миссий – успокоить украинское население и обеспечить возобновление международных авиаперелетов. США могут предоставить как военную, так и разведывательную поддержку, например, продолжив поставки систем противовоздушной обороны, разведывательной информации о возможных нарушениях и направление в соседние страны самолетов, которые готовы отразить российское нападение.

"Чистое небо"

В этом сценарии США предоставляют лишь ограниченные гарантии безопасности, что может заставить Европу колебаться относительно развертывания войск на территории Украины. Зато коалиция желающих сосредоточит свои усилия на патрулировании с воздуха и будет полагаться на беспилотные летательные аппараты для наблюдения за активностью на границе. Если Россия нарушит соглашения, союзники могут договориться о введении новых санкций. Они также могут ввести бесполетную зону, хотя это будет долгосрочным обязательством, которое требует большого количества самолетов.

Однако и здесь есть вопрос, который очень беспокоит европейцев. Например, что делать, если самолет подвергнется нападению, смогут ли они поразить цели на территории России?

"План Мелони"

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США могут расширить "защиту по статье 5", но пока не раскрыл подробности. Первой, кто предложил такую формулу стала лидер Италии Джорджа Мелони, которая не в восторге от идеи развертывания сил поддержки в Украине, считая это предложение слишком сложным и рискованным. Премьер Италии предложила гарантировать Украине защиту НАТО без вступления в альянс. То есть распространить на страну действие статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех. "Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, которыми пользуются страны-члены. Это была бы стабильная, длительная гарантия, более эффективная, чем другие предложения. И мы это обсуждаем", – считает Мелони.

По такому варианту, по ее мнению, силы, которые обеспечивают безопасность, не рискуют спровоцировать Москву. Гарантия будет задействована только в том случае, если Россия снова нападет на Украину. Определенным образом это ставит в неловкую позицию Кремль.

"Если они видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, это означает, что у нас проблема. Это означает, что мы не можем доверять ни одному миру, подписанному с Россией, поскольку, если правда, что Россия не хочет снова вторгаться в Украину, почему она должна сказать "нет"? – констатирует Мелони.

Безопасность не только из Европы

"Одной из гарантий безопасности Украины после войны станут международные соглашения с разными странами, не только с США или странами НАТО. Любое суверенное государство в мире имеет право вступать в оборонные альянсы с другими странами. Знаете, это не только НАТО – мы имеем такие альянсы с Южной Кореей, у нас есть они с Японией, в других странах есть друг с другом. На самом деле Украина после конфликта имеет право заключать оборонные соглашения с другими странами", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, администрация работает с европейскими союзниками и с неевропейскими странами, чтобы построить такие гарантии безопасности.

Отношения между США и Японией основаны на Договоре о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанном в 1960 году, который обязывает США защищать Японию. Он также позволяет размещение американских военных баз возле Японии. Америка также официально закрепила свои отношения с Южной Кореей в Договоре о взаимной обороне между США и Южной Кореей 1953 года, который обязывает обе страны оказывать взаимную помощь в случае нападения на одну из них.

На этом фоне премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что Япония примет участие в обеспечении безопасности Украины, правда, не уточнив пока что конкретные шаги.

"Мы подробно обсудим, что наша страна может и должна сделать, в том числе с точки зрения законов и возможностей, и сыграем соответствующую роль", – заявил Исиба.

Членство в ЕС – как вариант гарантия безопасности

Владимир Зеленский перед вылетом в Вашингтон вспомнил еще одну идею: что членство в ЕС – это тоже гарантия безопасности. Дополнительный вариант, который можно реализовывать параллельно. Да, больше это политическая гарантия, но в договорах ЕС есть статья, которая напоминает статью 5 НАТО – правда, без прямой военной помощи. Но политический смысл тот же. Тем более, что имеем яркий пример Финляндии, которая долгое время не была членом НАТО, но была членом ЕС. И РФ не решилась напасть на Финляндию, потому что понимала, что нападение на страну ЕС будет рассматриваться как нападение на Европейский Союз, к которому принадлежит Финляндия. И другие страны, члены ЕС, они будут вынуждены, обязаны оказывать всяческую помощь государству, которое входит в их союз.

К тому же, в ЕС есть так называемая common security and defense policy – общая, политика безопасности и обороны. И это как раз может тоже быть дополнительной гарантией безопасности для Украины. Сейчас этот инструмент становится очень актуальным в связи с тем, что Соединенные Штаты заняли такую своеобразную позицию в отношении европейской безопасности. Учитывая это, Евросоюз должен быть заинтересован в том, чтобы Украина стала элементом общей европейской безопасности. Другое дело, что мы не станем членами завтра. До того еще годы. А Путин ждать не будет. Поэтому Европа тоже должна понимать, что ей выгодно обезопасить и себя. Именно так. Но для этого надо придумывать новые механизмы. Все старое уже не работает. Почему бы не создать специальное соглашение между ЕС и Украиной? Там можно записать и гарантии, и финансирование, и безопасность. Это вопрос юристов и политической воли.

Готовность отправить войска выразило около 10 стран, но отправят ли – большой вопрос

Эстония готова направить на Украину целую роту солдат в рамках миротворческой миссии. Конечно, мы благодарны нашим балтийским друзьям, но ждем большей конкретики от таких военных монстров как Великобритания, Франция и Германия. А все указывает на то, что необходимость создать специальную миссию создает огромные трудности. Какая страна пришлет войска? На каких условиях они будут развернуты? Как они будут реагировать в случае нападения? Кто будет платить? Любые силы должны иметь как минимум "боевой мандат" для самообороны в случае нападения со стороны России.

Президент Франции Макрон заявил накануне после саммита в Вашингтоне, что европейские вооруженные силы должны участвовать в миротворческих операциях в Украине после окончания боевых действий. Европейские чиновники почти каждый день сейчас обсуждают план по отправке войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Но вопрос идет очень тяжело. Одна из проблема – где взять хотя бы необходимое-минимальное количество войск. Для контроля границы Украины с Россией необходимо по меньшей мере 100-150 тысяч военных, а с ротацией каждые четыре месяца — до 300 тысяч. При этом возможности Великобритании составляют лишь 10% от необходимого, примерно столько же могла бы дать Франция.

Существуют и внутренние проблемы на пути войск в Украину. Франция и Британия – Макрон и Стармер стремятся показать, что они по-прежнему играют важную роль на мировой арене. Однако оба сталкиваются с политическими и экономическими трудностями, которые уменьшают их возможности направить войска в Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с политическим сопротивлением внутри страны по отправке войск на Украину, ведь Бундесвер может действовать только по решению парламента. Как пишет Bild, канцлер выступает за участие немецких солдат, но его партнеры по коалиции из СДПГ согласятся на это, только если США направят собственные войска. Но Дональд Трамп, судя по его заявлениям, не склонен соглашаться на такой вариант.

Турция с ее большой армией и опытом в Черном море могла бы сыграть ключевую роль, но позиция Эрдогана, пока не понятна. Польша, которая сейчас имеет самую большую армию в ЕС, исключает возможность отправки войск на Украину, но заявляет, что готова помочь с логистикой любой миссии. Премьер-министр Италии Мелони также негативно относится к отправке солдат на Украину, поэтому появления итальянцев не стоит ожидать.

Как будет действовать США?

Трамп оставил открытой возможность участия США в обеспечении безопасности Украины, однако именно фактор Штатов является едва ли не решающим по обеспечению реальных гарантий безопасности. Во время встречи в Вашингтоне, Трамп заявлял, что США предоставят "много помощи" Украине в вопросах безопасности вместе с европейскими союзниками. Мол, "Европа станет первой линией обороны Украины, и мы будем участвовать в этом. НАТО хочет защитить Украину. Мы им в этом поможем". Но на сегодня ни Украина, ни Европа до сих пор не знают, какие гарантии все же готовы предоставить Штаты. Конкретные детали по-прежнему остаются неясными. При этом накануне, Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины.

Так или иначе, но существует четыре основных варианта участия США:

Сухопутные войска. Это наименее возможный сценарий. Дональд Трамп считает нападение РФ на Украину "войной Байдена" и проблемой Европы. Для него отправка сухопутных войск, пусть даже в качестве миротворцев, для участия в конфликте, который ему глубоко неприятен, просто невозможна.

Воздушное и морское патрулирование. Это более вероятно. ВВС США уже проводят наблюдательные полеты над Черным морем и другими районами, чтобы следить за ходом этой войны. Но, конечно, существует огромная разница между неконфронтационным разведывательным полетом или морским патрулированием и готовностью вступить в вооруженное столкновение с такой ядерной державой, как Россия.

Разведка. Американские спутниковые и воздушная разведка оказались жизненно важными, помогая Украине сдерживать продвижение российских сил. В случае мирного соглашения, согласованного всеми сторонами, это одна из областей, в которой США, вероятно, будут рады оказать помощь.

Из последних заявлений, звучащих из Белого дома, можно сделать вывод, что Вашингтон рассматривает воздушную поддержку как один из основных вариантов в рамках гарантий безопасности Украины.

"Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы размещать людей на земле, а мы готовы помогать им в других вещах, особенно, вероятно, в вопросах, связанных с воздухом, потому что у нас есть то, чего нет ни у кого другого", – отметил Трамп в последнем интервью Fox News.

РФ против и будет пытаться продвинуть Китай в "гаранты"

Последние комментарии Кремля свидетельствуют, что стремительная дипломатия администрации Трампа не принесла существенных результатов. Россия не приемлет никаких войск НАТО в Украине под видом "миротворцев", такие "гарантии безопасности" ей не нужны, заявил и заместитель секретаря совбеза РФ Медведев. Глава МИД Сергей Лавров фактически заявил, что Россия хочет получить право вето на западные гарантии безопасности для Украины. По сути Москва стремится создать такие условия, чтобы снова вторгнуться в Украину.

Лавров назвал "хорошим примером" предыдущие договоренности, которые, по его словам, были достигнуты во время переговоров между Россией и Украиной в апреле 2022 года, состоявшихся в Стамбуле.

Среди принципов, которые тогда звучали, глава МИД России назвал "отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины". По словам Лаврова, гарантами безопасности при этом должны были выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. По его словам, РФ согласна, чтобы сегодня гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция.

Владимир Зеленский уже категорически отверг идею России о включении Китая в гаранты безопасности в случае прекращения огня: "Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третье, здесь вопрос даже не о присутствующих военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди его подписантов, он не сделал ничего, когда был оккупирован Крым. Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали в тот момент, когда нам действительно это было нужно после 24 февраля".

Из того что предлагается, наиболее действенным является предложение Мелони по "НАТО вне НАТО"

"Мы часто и широко употребляем термин "гарантии безопасности", но до сих пор не имеем четкого ответа, что конкретно он означает и что за ним кроется. Это понятие имеет юридическую окраску. Если обратиться к тексту Будапештского меморандума, то в англоязычной версии нет слова "гарантии" – там использовано "assurances", то есть "заверения". И это не случайно, ведь в англо-американской правовой культуре гарантии означают юридическую обязательность. Если гарантии даны – они должны выполняться, иначе это нарушение закона. А в украинском переводе появилось слово "гарантии", хотя в оригинале речь шла только о "заверении". Это уже показывает, насколько запутанна сама формулировка вопроса. Поэтому, по моему мнению, важнее не сосредотачиваться на терминологии, а исходить из конкретной цели, а она проста – сдержать Путина", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Мережко, только членство Украины в НАТО единственная настоящая гарантия безопасности. Несмотря на то, что членство пока не является реальностью есть и промежуточные варианты. Например, коалиция желающих, присутствие войск на украинской земле. Это определенный сдерживающий фактор, хотя насколько он способен реально остановить Путина – вопрос открытый.

"Мой подход таков: если перспектива вступления в НАТО – это дело будущего, то сегодня надо работать над альтернативой. И эта альтернатива уже начинает формироваться. Я называю ее "НАТО вне НАТО" или "неформальное НАТО". Идея в том, чтобы на основе коалиции желающих плюс США создать механизм, подобный статье 5 НАТО: нападение на Украину автоматически считается нападением на всех участников договоренности. Это по сути то же НАТО, только в более узком кругу и без формального названия. Такой вариант, на мой взгляд, наиболее близок к настоящей модели сдерживания. Важно, чтобы в нем участвовали ядерные государства – США, Великобритания, Франция, а также Германия. Именно они имеют достаточный военный и экономический вес, чтобы их участие реально гарантировало безопасность Украины", – считает Мережко.

По его мнению, здесь есть сложности. Статья 5 НАТО формально применялась лишь раз – после 11 сентября в войне с терроризмом. Но именно то, что она никогда не понадобилась в классическом смысле, является доказательством ее эффективности. Психологический эффект сдерживания оказался настолько сильным, что никто не решился испытать НАТО напрямую. Хотя стоит понимать: статья 5 не означает автоматический ввод войск. Она предусматривает механизм консультаций и совместного решения – кто предоставляет войска, кто военную технику, кто логистику. Поэтому сейчас можно наработать новый механизм гарантий, даже усовершенствовав его юридически, чтобы сделать еще более убедительным.

"Насколько я понимаю, в ближайшее время этим должна заняться комиссия во главе с Марко Рубио, которая будет работать над текстом. Именно текст имеет решающее значение. И здесь Путин оказался в ловушке: долгое время он настаивал только на неприемлемости членства Украины в НАТО, а теперь, увидев перспективу создания "де-факто НАТО", начал нервничать. Через Медведева он посылает сигналы о "недопустимости" даже такого формата. Это означает, что вариант коалиции желающих плюс США ударяет по самому чувствительному месту Кремля", – считает Александр Мережко.

По его словам, важно и то, что к этому проекту готовы присоединиться США. Сначала речь шла только о европейцах, теперь заявления Трампа подтвердили американское участие. Да, его позиция менялась: сначала он не исключал даже размещения американских войск в Украине, потом отозвал эти слова. Но сам факт привлечения США – критичен. Без них ни один механизм не будет иметь реальной силы. Поэтому нужно максимально работать с Вашингтоном, не выпуская его с поля переговоров. Потому что складывается впечатление, что как только из кабинета Трампа выходят европейцы, сразу заходят люди типа Виткоффа, которые начинают продвигать кремлевские нарративы.

"Относительно Китая, как гаранта безопасности Украины, что сейчас пытается продвинуть РФ. Есть еще договор о дружбе между Украиной и КНР 2013 года, который Украина ратифицировала в 2014-м, а Китай так и не ввел в действие. Вероятно, из-за статьи, обязывающей его консультироваться с Украиной в случае угрозы ее суверенитету. Пекин не хочет брать на себя такую обязанность, ведь угрозу создала Россия – его стратегический партнер. Поэтому вопрос, может ли Китай быть объективным гарантом, звучит скорее риторически. Страна, спасающая российскую экономику и декларирующая "партнерство без ограничений" с Москвой, априори не станет надежным гарантом для Украины. Китай будет отстаивать собственные интересы, но они значительно ближе к интересам Кремля, чем к безопасности Киева", – констатировал Александр Мережко.