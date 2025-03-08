Франция и Германия разошлись во взглядах по закупке вооружений для защиты ЕС – FT

Франция и Германия не могут прийти к соглашению о финансировании новой оборонной инициативы Евросоюза на 150 миллиардов евро. Берлин настаивает, что эти средства должны быть доступны и партнерам вне ЕС, тогда как Париж выступает за поддержку только европейских производителей.

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Как пишет Financial Times, конфликт возник на фоне планов Европейской комиссии одолжить эти средства столицам стран-членов для увеличения военного производства и укрепления оборонной промышленности. Хотя инициатива получила единодушную политическую поддержку, детали все еще конкретизируются и продолжаются дискуссии о том, разрешать ли тратить эти деньги на оружие, произведенное вне ЕС.

На саммите ЕС в четверг, 7 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доступ к финансированию должны иметь страны, тесно сотрудничающие с ЕС, в том числе Великобритания, Норвегия, Швейцария и Турция.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, длительно поддерживающий расширение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, настаивает, что "средства не должны направляться на новые готовые комплекты [вооружения], которые опять же не являются европейскими". Он настаивает на том, чтобы приоритет был предоставлен европейским производителям.

Макрон отметил, что для устранения критических недостатков в обороноспособности Европы, в частности в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных ударов, разведки и наведения на цель, необходимо определить лучшие компании и предприятия, способные удовлетворить эти потребности.

По его словам, каждому государству-члену ЕС будет предложено пересмотреть свои оборонные заказы, чтобы оценить возможность предоставления приоритета европейским производителям.

Дипломаты в Брюсселе озабочены тем, что спор между Францией и Германией может затормозить принятие инициативы по 150 млрд евро. Подобные разногласия уже откладывали запуск Программы европейской оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро из-за требований Парижа об ограничении расходов на неевропейские компоненты и запрете на продукты с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Высокопоставленные чиновники комиссии, которым поручено разработать подробное предложение в течение следующих 10 дней, призвали тесно сотрудничать с Парижем, Берлином и другими столицами, чтобы убедиться, что его не заблокируют после подачи на утверждение государствами-членами.

"С этим нужно еще много работать. Неделю назад ее не существовало, и она должна быть готова менее чем за две недели", – сказал чиновник ЕС, надеясь, что будут достигнуты компромиссы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ссуды будут направлены на семь ключевых оборонных направлений, в том числе противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники. Она также подчеркнула, что эти средства "позволят государствам-членам объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "срочное военное оборудование для Украины".

Правительство Польши, которое сейчас председательствует в ЕС и которому поручено председательствовать на встречах министров блока, находится под давлением быстрого достижения соглашения. Инициатива может быть одобрена большинством из 27 стран ЕС, но участие Франции считается критически важным. Однако, как отмечают дипломаты, если ЕС раньше не мог согласовать даже 1,5 млрд евро без споров с Парижем, то реализация инициативы на 150 млрд будет еще сложнее.

"Мы находимся на этапе, когда это просто нужно разобрать быстро, а не в совершенстве", — сказал участвовавший в переговорах дипломат ЕС. "Но если было нежелание получить 1,5 миллиарда евро из-за отрицания Франции, как мы ожидаем получить 150 миллиардов евро?"

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Специального Европейского совета 6 марта в Брюсселе главы государств и правительств ЕС обсудили, как укрепить стратегическую автономию Европы и усилить ее оборонную способность.

Ранее Макрон заявил, что "Россия представляет угрозу для Франции и Европы", и предложил использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС, а также сообщил о решении увеличить производство оружия в Европе.

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