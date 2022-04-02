Фракция 'ЕС' в Киевсовете призывает городские власти продлить запрет на продажу алкогольных напитков в условиях военного положения, – Марина Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете считает преждевременным решение городских властей по отмене запрета на продажу алкоголя в столице в условиях военного положения. Об этом в видеообращении сказала Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

"Разрешение покупать алкоголь привело уже в первый день к ряду проблем в городе и большому количеству людей в состоянии алкогольного опьянения", – констатирует Марина Порошенко.

"Европейская Солидарность" в Киевсовете призвала мэра Виталия Кличко и главу военной администрации Николая Жирнова отменить это решение и оставить в силе полный запрет на продажу алкогольных напитков в Киеве.

"Военнослужащие нашей фракции подчеркивают, что свободные продажи алкоголя создают дополнительные сложности в организации правопорядка, защите столицы и обеспечении эффективной обороны города", – отмечает Марина Порошенко.

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"Это также может привести к снижению концентрации внимания мирных жителей столицы во время ракетных обстрелов и воздушной тревоги", – отмечает Марина Порошенко.

Она убеждена: столица должна являться примером устойчивости и борьбы во всех ее проявлениях.

Несмотря на существенные успехи по освобождению ряда населенных пунктов Киевской области, ситуация до сих пор остается напряженной. Киевлянам пока не время расслабляться и вести себя безответственно. Поэтому вместо алкоголя лучше пить воду, кофе и чай и концентрировать все усилия на важнейшей задаче – победе и сохранении жизней украинцев ", – уверена Марина Порошенко.

Поэтому фракция "Европейской Солидарности" в Киевском горсовете призывает городские власти принять ответственное решение и продлить запрет на продажу алкогольных напитков в столице – резюмирует Марина Порошенко.