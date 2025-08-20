Европа введет новые санкции против России, если Путин откажется от встречи с Зеленским и Трампом – The Telegraph

Европа введет новые санкции против страны-агрессора России, в случае отказа главы Кремля от трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. К усилению давления на Москву призвал и глава украинского государства накануне визита в Вашингтон.

Это произошло после того, как Трамп заявил, что США могут предоставить Украине воздушную поддержку в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник в США.

Что известно о санкциях и гарантиях безопасности

"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", – говорится в сообщении.

В то же время глава Белого дома заявил, что не будет размещать американских войск в Украине как части гарантий безопасности.

"Мы готовы помочь им с разными вещами, особенно, возможно, с тем, о чем можно поговорить в воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", – сказал президент США.

Обращаясь к Франции, Германии и Великобритании, Дональд Трамп заявил, что эти страны якобы готовы разместить войска на местах и планируют "начать работу на начальных этапах".

Трамп также выразил уверенность в шансах достичь договоренностей между Киевом и Москвой, добавив, что, по его мнению, Путин "уже устал от этой войны".

Напомним, накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не изменил своей позиции относительно санкций против России. Если усилия по достижению соглашения об урегулировании войны против Украины не дадут результата, Москва столкнется с дополнительными ограничениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня Европейский Союз продлил секторальные санкции против России до 31 января 2026 года. Ограничения охватывают финансы, энергетику, торговлю, транспорт, технологии, товары роскоши и пророссийские медиа. Решение единогласно приняли все 27 стран-членов ЕС.

