"Европа только говорит, а не действует": Трамп раскритиковал союзников за слабое давление на РФ и поставил "ультиматум"

Президент США Дональд Трамп не исключает введения новых санкций против России, но ожидает синхронных или опережающих действий Европы в плане усиления давления на агрессора. Пока европейские ограничения в отношении РФ "недостаточно жесткие", а европейцы "только говорят, а не действуют".

Видео дня

Свою позицию республиканец уточнил 14 сентября во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force 1. Трансляцию вели американские СМИ.

"США не могут быть единственными, кто работает на полную"

Трамп сказал, что решение Вашингтона относительно дальнейших действий будет зависеть от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать энергоносители у Москвы.

В этом плане НАТО и Европа "не выполняют свою работу", считает глава Белого дома.

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – побился Трамп.

Он хочет, чтобы европейские коллеги сделали первые шаги или же договорились действовать параллельно с США. "Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – сказал президент.

"Я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – добавил он.

На уточняющие вопросы журналистов Трамп выдал, что Европе стоит полностью бойкотировать покупку российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они не должны покупать в России – или природный газ, или сигареты, мне все равно", – сказал республиканец.

Он заверил, что если дойдет до новых американских санкций, то они будут "очень, очень сильными".

Что предшествовало

Дональд Трамп 13 сентября уже говорил о том, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, когда "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае, я готов, когда вы будете готовы. Только скажите когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров, и санкционное давление – один из шагов к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!