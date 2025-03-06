'Европа должна быть способна обеспечить безопасность': Зеленский на спецзаседании Евросовета представил первые шаги для мира. Видео

В Брюсселе 6 марта, во время специального заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский очертил первые два шага, которые являются базовыми для начала переговоров и достижения мира. Первый – это установление "определенных видов тишины, которые легко установить и контролировать". Вторым украинский лидер назвал обеспечение "базового доверия к обстоятельствам, в которых проходят переговоры".

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Основанием движения к мирным переговорам президент Украины назвал возобновление политического процесса между Украиной и США. Но Владимир Зеленский особо подчеркнул, что "Европа сама должна быть способна гарантировать безопасность".

"Украина стремится к миру с первой секунды войны, и сегодня я представил первые шаги для мира, которые необходимы, и призвал партнеров поддержать их. Устойчивость и безопасность всей Европы зависит от действий каждого из нас. Европа должна быть способна гарантировать мир и безопасность для себя и всех, кто в этом нуждается. Мы должны становиться сильнее, технологичнее, поддерживать друг друга", – отметил президент Украины.

В частности, по его словам, в первом шаге к миру все стороны "должны убедиться, что Россия как единственный источник этой войны признает необходимость ее завершения".

"Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру Украины, то есть перемирие на использование ракет, бомб и дальнобойных дронов, и перемирием на воде – прекращением военных операций в Черном море", – отметил украинский лидер.

Следующим шагом, как считает Владимир Зеленский, может стать очередной обмен пленными.

"Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия", – сказал он.

Отдельно украинский президент подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

Как сообщал OBOZ.UA, с минувших суток Киев и Вашингтон начали работать над новой встречей. По словам Владимира Зеленского, он "надеется на первые результаты на следующей неделе".

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил о беседе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили место и дату переговоров Украины и США, однако официальные лица пока не разглашают конкретные детали.

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