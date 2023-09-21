'Евроинтеграционное решение': депутаты Рады поддержали закон о нацменьшинствах. Что предполагает

В четверг, 21 сентября, депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект № 9610 о национальных меньшинствах. За проголосовали 318 народных избранников.

Против не высказался ни один из присутствовавших в сессионном зале. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, таким образом депутаты Рады приняли "еще одно евроинтеграционное решение".

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Законопроект 9610 предусматривает:

– определение понятия нацменьшинств;

– разрешение на использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

– разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

– уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство населения – представители нацменьшинств.

Напомним, в июне 2023 года Венецианская комиссия рекомендовала Украине пересмотреть закон о нацменьшинствах. Президент Владимир Зеленский подписал этот документ в конце декабря 2022 года. Его принятие было одним из требований, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в Европейский Союз и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, было заявлено, что без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражена прогрессом, которого Украина достигла во внедрении реформ. Они необходимы для вступления в Евросоюз.