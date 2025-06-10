'Это вызов для НАТО': еврокомиссар подсчитал, сколько дронов нужно Украине для обороны всей линии фронта

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что на 1200-километровой линии фронта украинские военные создали так называемую "Долину смерти" – зону шириной от 10 до 15 км, где ничто и никто не может двигаться, не будучи пораженным беспилотниками. Согласно подсчетам, для прикрытия всей передовой от атак РФ Украине в год надо производить четыре миллиона дронов.

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Об этом Кубилюс сказал в интервью Chatham House. По его словам, около 80% ударов на фронте в Украине приходится именно на беспилотники – танк, который попадает в "Долину смерти", выдерживает в среднем шесть минут.

"Но россияне тоже знают, как использовать беспилотники, и именно поэтому Украина подсчитала, что в этом году она выпустит четыре миллиона беспилотников, чтобы покрыть эту линию фронта", – отметил еврокомиссар.

Он сообщил, что уже начал подсчитывать, что понадобится странам Евросоюза и НАТО для подготовки к "дню Х" – возможной атаке со стороны РФ.

"Литва, моя страна, имеет 200-километровую границу с Калининградской областью и 700-километровую границу с Беларусью – нам понадобится около 3 миллионов беспилотников в год. Но я также узнал от украинцев, что дроны требуют обновления каждые несколько месяцев", – рассказал Кубилюс.

Он также поделился подробностями своей недавней поездки в Киев, во время которой чиновник посетил всех производителей беспилотников, чтобы "увидеть замечательную экосистему, которую они создали".

"Научиться производить дроны не сложно, сложность заключается в умении их модернизировать. Украинцы сразу знают, почему некоторые из них терпят неудачу – например, потому что россияне успешно глушат – и что нужно изменить. Команды инженеров, экспертов по цифровым системам и операторов работают вместе, что позволяет быстро внедрять инновации для поддержки возможностей беспилотников", – отметил европейский комиссар.

Что означает новая форма войны и как должны быть изменены цели сил и средств – это вызов, который сейчас обсуждают с НАТО, сказал Кубилюс.

"Когда украинцы советовали, что делать таким странам, как Литва или Финляндия, они говорили: создавать команды инженеров, конструкторов, экспертов по цифровым системам и операторов, которые могут работать вместе; хранить запасы компонентов для беспилотников, но не производить их заранее, потому что вы не знаете, какие именно будут нужны", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на данный момент армии стран НАТО не имеют средств противодействия дронам-камикадзе на оптоволоконном кабеле. При этом технологии БПЛА не стоят на месте и продолжают развиваться, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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