Предложенное администрацией Дональда Трампа соглашение о доступе к украинским редкоземельным металлам включало получение Соединенными Штатами доходов без предоставления гарантий безопасности. Если этот документ будет доработан и в него добавят выгодные Украине условия, его могут одобрить.

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Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, во время пресс-конференции 19 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, предварительно с американской стороной обсуждались совершенно другие условия.

"Документ был нечеткий. Он был четок только в одном: 50% мы должны отдать от того, что там перечислено в документе. Кстати, мы этого не боимся. И я готов к публичности этого документа, но я не думаю, что это поможет нашим отношениям", – сказал Зеленский.

Он опроверг заявления американской стороны, согласно которым США выделили Украине помощь на $500 млрд долларов. По словам Зеленского, Украина получила от Соединенных Штатов оружия на $67 млрд, а также $31 млрд прямой помощи в бюджет.

"Это все нельзя насчитывать в $500 млрд и верните нам $500 млрд минералами или чем-то там. Это несерьезный разговор. Я еще раз говорю, что мы готовы к серьезному документу. Нам нужны гарантии безопасности. В зависимости от условий инвестиций и объекта инвестиций – забирайте проценты, но нам нужны гарантии безопасности", – подчеркнул президент.

Зеленский предупредил, что изначально предлагал администрации Трампа долю доходов от украинских недр в обмен на гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Но в документе, который ему было предложено подписать, этого не было.

"Вне моих возможностей, моих полномочий, вне Конституции Украины все, что там написано... Там много всего, я не могу об этом говорить. Там нет ни слова о гарантиях безопасности, а уже на второй встрече мы договорились, что там должно быть что-то об этом", – пояснил президент.

Он отметил, что юристы украинского правительства продолжат работать над соглашением о распределении доходов от украинских ископаемых с США.

"Я сказал абсолютно откровенно: "Послушайте, мы все хотим победы... И если там нет ничего четкого, давайте напишем проценты". Это было мое предложение. Но я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство. Я сказал: "Окей, чтобы был какой-то позитив, давайте вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандум какие-то проценты". Мне сказали: "Только 50%". Я сказал: "Окей, нет", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также заверил, что Украина хотела бы закончить войну уже в 2025 году, но при условии предоставления гарантии безопасности. В то же время администрация Дональда Трампа помогла диктатору Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции.

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