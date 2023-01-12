''Это повышение ставок на войне'': Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине

Россия повышает ставки в войне против Украины, о чем свидетельствует назначение начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками. В стране-агрессоре возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

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Такое убеждение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, у врага не первый день продолжаются внутренние споры, Кремль устраняет от руководства армией представителей основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова.

"Имеется в виду Сергей Суровикин (командовал оккупантами с 8 октября 2022 по 11 января 2023 года. – Ред.). Там происходят определенные кадровые процессы, и это только начало. Ситуация связана с тем, что они достраивают так называемое катехонское государство, которое должно быть истиной в последней инстанции, и только они знают, как бороться со злом. А на самом деле сами являются тем злом, о котором постоянно говорят", – объяснил политик.

Он отметил, что кадровые перестановки среди российских силовиков и военных в РФ свидетельствуют о внутреннем конфликте. Повышение Герасимова, который был главой генштаба, секретарь СНБО называет повышением ставок на войне, причем следующие два-три месяца будут решающими.

"И вторая вещь – использование Кадырова и Пригожина. После того как они стали не нужны, их подвинули, и никто спрашивать их не будет. Внутренние споры будут только обостряться, и вопрос – когда в пределах Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", – подчеркнул Данилов.

По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться, если диктатор Владимир Путин даст слабину.

"Потому что там сегодня существует 3,5 армии – Кадырова, Пригожина и отдельно армия ВС РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья Путина – человек очень болен. Как только он будет давать слабину, начнется выяснение отношений", – подытожил секретарь СНБО.

По данным ISW, назначение командующим объединенной группировкой оккупационных войск Валерия Герасимова указывает на готовность Путина вести затяжную войну против Украины. Также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается реанимировать образ российского командования и минобороны, подвергающихся критике из-за неудач оккупантов на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов заявил, что в Кремле уже готовятся к определенным событиям к годовщине полномасштабного вторжения. Он считает, что Россия попытается пойти ва-банк в войне против Украины.