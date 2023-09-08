"Это общая позиция НАТО": Климкин объяснил, что стоит за странной реакцией Румынии на падение Shahed на ее территории

Реакция Бухареста и НАТО на падение российского дрона-камикадзе Shahed на территории Румынии показала, что Североатлантический альянс будет стараться всячески удерживаться от эскалации между своим военным блоком и Россией. Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что эта ситуация вредит организации и странам-участникам следовало бы проводить внутренние консультации при подобных инцидентах.

Видео дня

Своим мнением политик поделился в интервью OBOZREVATEL. Он заявил, что коммуникация Румынии с медиа после удара Shahed была "откровенно скверной". Однако дипломат отметил, что говорит это "не для того, чтобы кого-нибудь обвинить в Бухаресте или показать на кого-то пальцем".

"Это не позиция Румынии, это натовская позиция. Не сегодня внутри НАТО согласовано, что Альянс будет стараться всячески удерживаться от того, чтобы создать даже повод для эскалации между НАТО и Россией. Подчеркиваю – это общая, а не румынская позиция. И мы знаем, что это не первый инцидент, была Польша. Пока эта натовская позиция каким-то образом не изменится, всегда будет столь неуклюжее медийное освещение событий", – сказал Климкин.

Он считает, что, хотя применять статью 5 Устава НАТО было невозможно, Альянс поставил себя в определенную слабую позицию по отношению к Кремлю.

"Но следовало бы задействовать статью 4 о специальных консультациях и понять, что это значит. Когда Россия фактически делает то, что делает, не считаясь с возможными последствиями, а НАТО постоянно оглядывается на возможные последствия, это создает дисбаланс и совершенно ненормальную ситуацию, в которой НАТО выглядит более слабым. Или лучше сказать – НАТО в Кремле воспринимается с точки зрения своей позиции как более слабое. Ведь объективно НАТО не слабее", – отметил Климкин.

По его мнению, военный блок мог бы действовать иначе, прежде всего – провести внутренние консультации в рамках Альянса и не рассматривать это просто как "досадный инцидент", а как угрозу безопасности. Также Россию могли бы предупредить: если она не задумывается над последствиями своих действий, то это проблема Москвы.

Реакция НАТО должна быть каждый раз неожиданной для РФ, подчеркнул бывший министр иностранных дел.

"НАТО как Альянс не может ввести санкции, их могут вводить отдельные страны, возможно Европейский Союз. Тем не менее реакцией на происходящее должно быть усиление восточного фланга НАТО. Причем непосредственно как в восточных странах, так и у нас в Украине, поскольку это общая история.

В конце концов, хотя НАТО не заявит об этом сейчас, я считаю, что лучшей реакцией было бы создание в будущем совместного командования – нашего и натовского – на восточном фланге со всеми вытекающими из этого последствиями, которые я сейчас не хочу озвучивать", – сказал Климкин.

Как писал OBOZREVATEL:

– Shahed российских оккупантов сдетонировал в Румынии во время массированной атаке ВС РФ по Украине ночью 4 сентября.

– 7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у них не было никакой информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России во время инцидента в Румынии.

– Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

– К слову, еще совсем недавно Йоханнис отрицал падение российских Shahed на территории его государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!