'Это неприемлемо': в МИД Украины отреагировали на антиукраинские акции в Польше

Министерство иностранных дел Украины выразило решительную неприемлемость по поводу антиукраинских акций, состоявшихся в Польше. Последними примерами стали особенно радикальные случаи, такие как порча украинского зерна на границе и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.

Эти действия, наряду с блокировкой польско-украинской границы, не только наносят значительный ущерб украинской экономике, которая уже страдает российской агрессией, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности. Такое заявление сделал спикер МИДа Олег Николенко.

"Украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное", – подчеркнул он.

По словам спикера, попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины лишь подорвут нашу способность сдерживать агрессию России, создавая дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостояния.

Николенко отметил, что Украина искренне благодарна как польским властям, так и польским гражданам за поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России. Украинская сторона всегда стремилась к конструктивному подходу в решении вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

"Ожидаем, что аналогичный подход будет придерживаться и власть Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям. Убеждены, что любые попытки поднять фундамент солидарности между нашими странами и народами не увенчаются успехом. Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой имеет общее европейское будущее", – подчеркнул спикер украинского МИД.

Накануне сообщалось, что ситуация на украино-польской границе обостряется. Украинские водители, застрявшие на границе со стороны Польши в пункте "Медика - Шегини", начали блокировать пешеходные переходы. Причина протеста – поляки вообще перестали пропускать фуры через границу, в частности машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами. Местная полиция отправляет украинских перевозчиков договариваться с фермерами.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии Конфедерация Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования бастующих уже услышали в Европейском Союзе, поэтому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе будет выигрывать только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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