'Это неприемлемо': Франция резко ответила США на просьбу 'отменить практику разнообразия и инклюзивности'

Франция резко ответила Соединенным Штатам Америки на просьбу "отменить практику разнообразия и инклюзивности". В Париже заявили, что оно "неприемлемо".

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Об этом пишет AFP. Отмечается, что журналисты направили соответствующий запрос в ведомство. В свою очередь Министерство внешней торговли Франции осудило как неприемлемое письмо, направленное посольством США нескольким французским компаниям с просьбой отменить практику "разнообразия и инклюзивности".

"Американское вмешательство в политику инклюзии французских компаний, такое как угрозы необоснованными таможенными пошлинами, неприемлемо. Франция и Европа будут защищать свои компании, своих потребителей, а также свои ценности", – говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что в письме посольства США, которое получили десятки крупных французских компаний и юридических фирм, возможность участия в американских тендерах была поставлена в зависимость от отказа от практики "положительной дискриминации".

Добавляется, что французским компаниям было предложено в течение пяти дней подписать "сертификат соответствия", чтобы заявить, что они не осуществляют "никаких программ, способствующих разнообразию, равенству и инклюзивности".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не разрешили въезд французскому ученому из-за критики американского президента Дональда Трампа. Сотрудник Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции направлялся на конференцию неподалеку от Хьюстона (штат Техас), но в аэропорту его посадили на обратный самолет.

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