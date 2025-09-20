Вашингтон не хочет зарабатывать на российско-украинской войне. Но это происходит, поскольку Соединенные Штаты продают оружие для Украины.

Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Он высказался об этом 19 сентября на очередном брифинге для прессы, который транслировали СМИ США.

"Я не хочу зарабатывать на войне в Украине. Но мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие", – сказал глава Белого дома.

Как работает инициатива PURL по закупке американского вооружения для Сил обороны

Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перечень приоритетных требований для Украины) США и НАТО заключили 14 июля 2025 года. Эта программа предусматривает, что страны Североатлантического альянса оплачивают закупки у Соединенных Штатов военной техники, оружия и боеприпасов для передачи Украине.

По сообщениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в первые месяцы после запуска проект собрал контрактов на более чем 2 миллиарда евро.

Известно, что среди участников инициативы PURL:

– Нидерланды (4 августа они выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины);

– Дания, Норвегия и Швеция (коллективно выделили 500 млн долларов 5 августа);

– Германия (аналогичный вклад, объявленный 13 августа);

– Канада (еще 500 млн долларов, выделенные 24 августа);

– Бельгия (внесла 100 млн долларов)

– Латвия (5 млн евро).

– Люксембург (страна заявила о присоединении к PURL 2 сентября).

Как писал OBOZ.UA, ранее в пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп подтвердил, что говорил с китайским лидером Си Цзиньпином о прекращении российской войны в Украине. Республикаенц сообщил, что имел "очень продуктивный" разговор с главой КНР и обсудил с ним целый комплекс вопросов.

