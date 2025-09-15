В партии Мерца призвали партнеров по коалиции 'более серьезно' относиться к увеличению военной помощи Украине: что случилось

В Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии выступают за усиление военной поддержки Украины и призывают "более серьезно" рассмотреть соответствующий бюджетный запрос министра обороны Бориса Писториуса. Решение об этом будет на пользу безопасности Европы и Германии в частности.

Такую позицию политической силы озвучил спикер ХДС по вопросам внешней политики Юрген Хардт, передает FinanzNachrichten.de. Отметим, что партию возглавляет действующий канцлер ФНР Фридрих Мерц.

Россия воспринимает отсутствие реакции как слабость

Хардт призвал министра финансов Германии Ларса Клингбайля, представляющего Социал-демократическую партию (СДП), "серьезнее" отнестись к запросу об увеличении помощи, поданного Писториусом. Ранее Клингбайль отверг инициативу руководителя МО.

"К сожалению, политика безопасности развивается еще менее благоприятно после речи канцлера Шольца о "поворотном моменте" в 2022 году и решений по специальным фондам с весны 2025 года", – заявил представитель ХДС.

Он указал на то, что Российская Федерация продолжает войну, а недавно ее дроны залетели на территорию Польши. Таким образом агрессор "испытывает границы", заметил политик.

"Россия продолжает схемы, которые мы, к сожалению, уже знаем из Украины и Грузии: границы постоянно проверяются и пересекаются, если не принимаются контрмеры. Отсутствие реакции рассматривается как слабость и подпитывает угрозу войны", – сказал Хардт.

Он добавил, что "режим Путина уже давно является военной хунтой" и РФ "придерживается собственной логики эскалации".

Высокий уровень сдерживания, в частности в Украине, является лучшей гарантией "того, что мы переживем этот сложный этап европейской политики безопасности хорошо и мирно", подытожил представитель ХДС.

