'Это нарушение здравого смысла': Порошенко не пустили на передачу техники для мониторингового центра 'Ай-Петри' в Николаеве

Петр Порошенко во время поездки на южное направление привез партию оборудования для мониторингового центра "Ай-Петри СВ", обеспечивающего воздушное прикрытие для наших военных. Однако, по указанию сверху лидера "Евросолидарности" не пустили на объект.

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Об этом Порошенко рассказал в видео. Он назвал такие действия не только нарушением закона, но и здравого смысла.

Как рассказал пятый президент, подобные проекты уже реализованы по другим направлениям – в частности, на Донецком и Запорожском. Сегодня должен был стартовать такой проект в Николаеве.

"Мы уже в Украине, в Николаеве, хотя позавчера имели важные встречи в Брюсселе. Сегодня здесь начнется работа мониторингового центра "Ай-Петри" с участием Военно-Морских сил и корпуса морской пехоты. Будем прикрывать Юг — Николаев, Херсон и Одессу. Для выполнения этой задачи мы за свой счет привезли оборудование для мониторингового центра, чтобы немедленно запустить его координацию с комплексами противодействия средствам технической разведки и РЛС. Но впервые за 2,5 года нам подчеркнули, что оборудование берут, а Порошенко не допускают. Это делают представители Службы безопасности Украины. Безусловно, это нарушение закона, однако, прежде всего, это нарушение здравого смысла", – подчеркнул пятый Президент.

Такое впечатление, говорит Порошенко, в Украине существует две Службы Безопасности: "одна, где работают настоящие герои, уничтожающие инфраструктурные и энергетические центры на территории российской федерации, а также участвующие в уникальных военных операциях. Ее офис находится на Владимирской. Вторая, что олицетворяет собой самые плохие традиции КГБ. Место, где служат их отпрыски. Ее центр расположен на Банковой. И вместо того чтобы защищать страну, они готовятся к выборам. Вместо того чтобы обеспечивать единство, они раскалывают общество: следят за общественными активистами, препятствуют работе журналистов и атакуют оппозицию".

"Конечно, мы не будем штурмовать воинскую часть, а просто подпишем акты передачи оборудования. Мониторинговый центр будет работать, комплексы "Ай-Петри" будут выполнять свое боевое задание, оборудование мы будем поставлять. Но эти тыловые крысы будут нести ответственность по закону", – убежден пятый Президент.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". В настоящее время финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже четыре десятка комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство. Мы за этот короткий срок прошли все виды испытаний Генерального штаба и поставили его на вооружение. Официально он был принят", – сообщил Порошенко.