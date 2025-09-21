'Это автоматически остановит войну': Трамп указал на важный шаг США и призвал мир присоединиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительное экономическое давление на Россию поможет ускорить завершение войны против Украины. По его словам, именно для этого Соединенные Штаты увеличивают добычу нефти и работают над снижением ее стоимости.

Также американский президент призвал другие страны присоединиться к США и снизить стоимость нефти на мировых рынках. Об этом Трамп заявил на торжественном ужине основателей Американского института Cornerstone, сообщает телеканал Fox.

Экономическое давление на Москву

Трамп констатировал, что снижение цены на нефть может стать одним из ключевых инструментов, который заставит Москву прекратить агрессию против Украины. Более того, президент США уверен, что падение цен на энергоресурсы автоматически будет означать прекращение войны.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще чуть-чуть, и это остановит войну", – сказал президент США.

Вместе с тем Трамп заявил, что другие страны должны поддержать усилия США, чтобы существенно снизить стоимость нефти на мировых рынках. Кроме того, американский президент в очередной раз заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Также он отметил, что Россия "проигрывает войну", потому что теряет на фронте еженедельно тысячи человек.

Что предшествовало

Трамп неоднократно заявлял, что снижение цен на нефть является мощным инструментом для оказания давления на Россию и может вынудить ее прекратить войну в Украине. Он утверждает, что российская экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей, и падение цен на них ослабит ее финансовые возможности.

При этом Трамп выражает готовность ввести "серьезные санкции" против России, но при условии, что все страны-члены НАТО прекратят закупать у нее нефть. Он критикует европейские страны за то, что они продолжают торговать с Россией, что, по его мнению, подрывает переговорную позицию Запада.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заявления, звучащие из Кремля, свидетельствуют об уверенности российского диктатора Владимира Путина в способности России победить в войне на истощение. Ставку он делает также на панику среди украинцев. Чтобы ее добиться, Москва планирует усилить военную эскалацию и атаки на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на энергетику.

