Путин хочет рассорить США и ЕС и спровоцировать панику в Украине: в ISW указали на нюанс со сливом о войне до победы

Заявления, звучащие из Кремля, свидетельствуют об уверенности российского диктатора Владимира Путина в способности России победить в войне на истощение. Ставку он делает также на панику среди украинцев.

Чтобы ее добиться, Москва планирует усилить военную эскалацию и атаки на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на энергетику. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

На что делает ставку Путин

Близкие к Кремлю источники Bloomberg утверждают, что российский диктатор пришел к выводу, что военная эскалация – это лучший способ для России принудить Украину к мирным переговорам на его условиях.

Не последнюю роль в формировании этого убеждения сыграл президент США Дональд Трамп. Отсутствие какого-либо давления на Россию с его стороны создали у Путина уверенность, что американский лидер вряд ли "много сделает" для укрепления обороноспособности Украины. А во время встречи на Аляске 15 августа диктатор убедился, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну в Украине.

Поэтому, по данным инсайдеров Bloomberg в Кремле, Путин собирается вести двусторонний диалог с США и одновременно – реализовать "интересы России" в его собственном понимании.

Собеседники издания отметили, что российский диктатор планирует продолжить атаковать энергетическую сеть Украины и другую критически важную инфраструктуру .

Аналитики считают: эти сообщения свидетельствуют, что Путин не отказался от своей давней теории победы. Она предусматривает, что Россия способна победить Украину военным путем, если бесконечно сохранять инициативу на всем театре боевых действий. Затяжная война, верит Путин, в конце концов вызовет усталость в западных странах и они прекратят поддерживать Украину.

"Заявления источников свидетельствуют о том, что недавние усилия США по посредничеству в мирном урегулировании войны в Украине не повлияли на расчеты Путина, и что он по-прежнему предан идее военной победы над Украиной, как продолжает оценивать ISW. Недавние действия Путина, включая решение о передислокации большего количества сил в Донецкую область и недавнее вторжение России в воздушное пространство государств-членов НАТО, еще раз подчеркивают его преданность как продолжению военной агрессии против Украины, так и будущей военной агрессии против государств-членов НАТО", – отметили в ISW.

Аналитики также считают не случайными откровения инсайдеров из Кремля в разговоре с Bloomberg. В условиях тотального контроля Кремля над информационным пространством России и значительного влияния российского диктатора на подавляющее большинство российских чиновников и инсайдеров куда более вероятной является спланированность "утечки".

ВISW считают, что Путин лично если не организовал, то по крайней мере одобрил такие комментарии кремлевских источников западному изданию.

Упомянутая статья и сделанный в ней "инсайдерами" акцент на фактической неспособности администрации Трампа повлиять на принятие решений Путиным, предполагают аналитики, является попыткой воспользоваться трением между американскими и европейскими чиновниками и посеять еще больший раздор между западными союзниками.

"Кремль давно стремится разделить американских и европейских сторонников Украины, чтобы ослабить сплоченную поддержку Украины Западом, и активизировал эту кампанию с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года", – отмечают в ISW.

Другая цель диктатора может заключаться в попытке подкрепить тезис о "неизбежности" победы России в войне против Украины. Более того: Путин хочет убедить, что эта победа зависит исключительно от его желания.

В ISW добавили, что акцент кремлевских источников на преданности Путина военной победе в Украине игнорирует системные недостатки и ограничения российской армии, которые до сих пор отрицали способность Путина достичь стратегических целей России по политическому контролю над всей Украиной или решительной победы на поле боя.

"ISW неоднократно наблюдал случаи, когда Путин ставит перед российской армией цели, далеко превышающие ее возможности, и непонятно, получает ли Путин неточную информацию о российских военных возможностях, или Путин решает игнорировать ограничения России и продолжать жесткие наступательные действия, чтобы усилить российские нарративы о способности России вести войну бесконечно, независимо от цены", – говорится в материале.

Аналитики военную победу России вовсе не считают неизбежной.

"Украина, Соединенные Штаты и европейские государства сохраняют право голоса относительно исхода войны", – подчеркивают в ISW.

Третьей целью кремлевского "инсайда", по мнению аналитиков, может быть попытка вызвать панику среди украинцев из-за фактически анонсированного усиления ракетно-дроновых ударов РФ накануне зимы.

"Упоминание кремлевских источников о продолжении российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины почти наверняка имеет целью вызвать воспоминания об ударной кампании России осенью 2022 и зимой 2022-2023 годов по энергетической сети Украины и дальнейшие отключения электроэнергии, которые коснулись Украины, в частности гражданского населения. Кремль, вероятно, возрождает эти воспоминания, чтобы вызвать страх среди украинцев и заставить их требовать от украинского правительства переговоров по урегулированию войны до зимы 2025-2026 годов", – говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал в августе 2025 года, что Россия все чаще атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать подготовку Украины к зимнему отопительному сезону. Поэтому Путин, вероятно, надеется с помощью дальнобойных ударов обострить внутреннее недовольство в украинском обществе и усилить давление со стороны граждан на украинское правительство с требованием "прекратить войну".

