'Мы свою землю не подарим оккупанту': Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Он заверил, что Украина не подарит свою землю врагу.

Обращение главы государства по случаю праздника транслировалось в YouTube-канале Офиса президента Украины.

Что сказал президент в своем поздравлении по случаю Дня Государственного флага

Зеленский назвал сине-желтый флаг "ощущением спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена", а также символом надежды для тех украинцев, которые сейчас оказались в оккупации.

"Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло осталось в прошлом. И этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", – сказал президент.

Символом самого дорогого является флаг Украины и для сотен тысяч воинов, которые защищают не отдельное направление, а всю Украину, подчеркнул глава государства. Они, подчеркнул Зеленский, рискуют собой, борясь за право на жизнь для всего нашего государства.

