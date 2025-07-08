Есть пять факторов: искусственный интеллект объяснил, что влияет на позицию Трампа по отношению к Украине

Президент США Дональд Трамп регулярно делает заявления касательно Украины, которые вызывают бурные дискуссии. Позиция американского президента по отношению к Украине формируется под влиянием нескольких ключевых факторов – политических, идеологических, геополитических и личных.

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В целом позиция Трампа в отношении Украины неоднозначна, изменчива и сильно политизирована. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

Америка превыше всего

Искусственный интеллект отмечает, что Трамп ориентируется на внутриполитический расчет и осуществляет свою деятельность, отталкиваясь от принципа "Америка превыше всего". Многие его избиратели скептически относятся к большим расходам на зарубежные конфликты.

Часть представителей Республиканской партии, особенно в нижней палате Конгресса, требует прозрачности и ограничения расходов на помощь Украине. Поэтому Трамп часто озвучивает подобные идеи, чтобы укрепить поддержку этой базы.

Кроме того, ИИ не исключает популистский нарратив в риторике Трампа. Президент Соединенных Штатов может критиковать "войны других стран", чтобы выглядеть защитником простых американцев.

Личное отношение к Путину и России

Во время первой президентской каденции Трамп неоднократно выражал восхищение "сильным лидерством" российского диктатора Владимира Путина. При этом он старался избегать жесткой критики России.

Трамп регулярно упоминал, что всегда хорошо ладил с Путиным в прошлом, но текущая ситуация его сильно расстроила. В начале июля 2025 года, после телефонного разговора с Путиным, Трамп выразил свое разочарование и недовольство.

Конфронтация с Джо Байденом

В 2019 году Трампа обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Чат-бот ChatGPT считает, что это тоже повлияло на его осторожность в теме Украины.

Искусственный интеллект отмечает, что Байден активно поддерживает Украину, поэтому Трамп может автоматически занимать противоположную позицию, чтобы показать себя альтернативой.

Геополитический подход – изоляционизм

Трамп избегает поддержки долгосрочных конфликтов, даже если это противоречит союзническим обязательствам. В целом американский президент пытается занять позицию, которая меньше привлекала бы США к вооруженным конфликтам.

Кроме того, ChatGPT отмечает, что нынешняя внешняя политика Белого дома сфокусирована на азиатском кейсе. Трамп считает основным вызовом не Россию, а Китай, поэтому может считать войну в Украине второстепенной.

Стремление "быстрого мира"

Трамп заявлял, что остановил бы войну через 24 часа, мол, "договорился бы с Путиным и Зеленским". Это свидетельствует о его склонности к непрозрачным соглашениям и индивидуальному дипломатическому стилю.

В целом ИИ пришел к выводу, что позиция Трампа в отношении Украины неоднозначна, изменчива и сильно политизирована. Она формируется не только учитывая международную безопасность, но в значительной степени через призму личных интересов, соперничества с Байденом и стремление удержать политическую базу.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 3 июля. Звонок длился почти час. За это время глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

Позже Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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