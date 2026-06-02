Если мы используем шанс: Порошенко сказал, когда наконец наступит мир

У Украины есть шанс на прекращение войны, но для этого все должны работать на общий результат. В ближайшие несколько месяцев совпадают военные, технологические, экономические и политические факторы, способные создать для России ситуацию, в которой продолжение войны будет становиться все дороже и опаснее. И Украина должна на полную воспользоваться этим окном возможностей.

Об этом заявил Петр Порошенко в своем видео-обращении к украинцам.

"Ночь, которую только что пережила Украина, снова сказала нам то, что мы, к сожалению, давно знаем: Путин не хочет мира, не стремится к прекращению огня и не собирается добровольно завершать войну. Он хочет, чтобы Украина устала, стерлась, чтобы мир отвернулся, чтобы страх стал сильнее достоинства, а истощение — сильнее воли. Однако война зависит не только от желания диктатора. Война – это ресурсы, время, технологии, союзники, экономика, устойчивость общества и в конце концов соотношение сил. И именно поэтому сегодня я хочу очень ответственно сказать: Украина близка к миру как никогда за последние четыре года", – считает Порошенко.

"Но окно возможностей, которое мы не имеем права упустить, ограничивается только этим летом. Речь идет о шансе прекратить огонь и начать переговоры с участием США и Европы. Потому что когда стоит только один вопрос о прекращении огня, российскому диктатору не будет куда деваться. Почему этот шанс возник именно сейчас? Прежде всего потому, что ВСУ в очередной раз доказали: самая сильная дипломатия начинается там, где враг понимает цену агрессии. Время дипломатии дронов наступило. В современной войне дипломатия часто имеет крылья дронов, которые ежедневно летят в глубину России и доставляют туда аргументы, значительно убедительнее любых заявлений, деклараций или "глубокой обеспокоенности". Это не эмоция, не месть. Это язык сдерживания. Это абсолютно четкий сигнал агрессору: война имеет цену, и эта цена для кремля должна расти ежедневно — на фронте, в тылу, в экономике, в логистике, в военно-промышленном комплексе". – констатирует пятый Президент.

"В то же время преимущество в технологиях не бывает вечным, потому что враг учится, адаптируется, перестраивает защиту, ищет слабые места и пытается догнать нас. Именно поэтому время является критическим фактором. Второй фактор — это ситуация на фронте, где российская армия, несмотря на весь блеф кремлевской пропаганды, буксует значительно больше, чем Москва готова признать. Путину катастрофически не хватает живой силы. кремль все ближе подходит к объявлению мобилизации, что влечет за собой огромные внутренние риски для Путина. И мы должны действовать до того, как Россия получит возможность снова наполнить фронт сотнями тысяч мобилизованных, пусть даже плохо обученных, но цинично использованных как расходный материал". – говорит Порошенко.

"Третий фактор – международный политический календарь. Соединенные Штаты входят в период промежуточных выборов в Конгресс, и нам надо трезво понимать, что для американского избирателя Украина не будет единственной темой. Если мы хотим, чтобы украинский вопрос оставался в фокусе не как проблема, а как стратегический приоритет Свободного мира, действовать надо уже и сейчас", – объясняет Порошенко.

"Если говорить языком, который понимает сам Путин, то речь идет о принуждении к миру. И очень важно, что страна сегодня услышала слова о важности мира от президента Зеленского и главы его Офиса. Путин останавливается там, где видит стену, которую не может пробить. И поэтому ближайшие месяцы должны стать временем максимальной концентрации государства. Нам нужно усиливать фронт, а не забирать 40 млрд у Вооруженных Сил, наращивать производство оружия, масштабировать дроны, РЭБ, дальнобойные решения, укреплять экономику военного времени, работать с союзниками не в режиме просителя, а в режиме государства, которое предлагает общую стратегию безопасности для всего континента", – подчеркнул лидер оппозиции.

"И так же важно научиться говорить друг с другом внутри страны. Наша команда готова предоставить весь свой опыт, все международные контакты и все возможности, полученные за десятилетия работы в украинской политике, дипломатии, сфере безопасности. Мы готовы работать там, где этого потребуют национальные интересы Украины. Готовы усиливать переговорные позиции государства, помогать в формировании международной коалиции давления на агрессора и делать все, чтобы мир не просто сочувствовал, а действовал вместе с Украиной. Если для этого будет нужна широкая национальная коалиция — мы готовы к участию. Если встанет вопрос Правительства национального единства — мы готовы к ответственности. Сегодня не время для взаимного истощения. Сегодня время для большой украинской собранности. Потому что история не всегда открывает двери широко. Иногда она лишь на мгновение оставляет щель. Но народы, которые хотят жить, должны успевать пройти даже сквозь нее", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Я хочу, чтобы украинцы услышали главное: мир возможен. Не легкий. Не быстрый. Не подаренный нам чужими руками. Но возможен — если мы будем сильными на фронте, точными в дипломатии, быстрыми в технологиях, честными с обществом и едиными там, где решается судьба государства. Путин хочет, чтобы мы привыкли к темноте. Но Украина уже не раз доказывала, что после тяжелой ночи она не просто ждет рассвета — она способна сама включать свет и сама строить свое будущее", – убежден Петр Порошенко.