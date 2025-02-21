Президент Украины Владимир Зеленский очертил позицию Киева по переговорам с Россией. Переговоры представителей США и РФ помогли российскому диктатору выйти из многолетней изоляции, в которой он оказался, развязав неспровоцированную преступную войну против Украины. Во время любых обсуждений путей завершения войны должны подниматься вопросы освобождения пленных, а также прекращение российского воздушного террора.

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Вопрос №1 для Украины – это оборона от агрессора, а не проведение выборов, которые обязательно состоятся после завершения военного положения. Между тем президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины в развязывании войны России против Украины, а также заявил о том, что Владимир Зеленский является "диктатором". Европейские и американские политики отреагировали на заявления Д.Трампа. Президент Финляндии Александр Стубб отверг слова американского президента и заявил, что его государство поддерживает украинскую Конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского.

"Захватническую войну начали исключительно Россия и президент Путин. Наша работа состоит в том, чтобы обсудить с Трампом последствия, если Путин получит то, чего хочет", — отметил он. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неправильным и опасным заявление Трампа, что Зеленский якобы является "диктатором". "Просто опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. То, что очередные выборы не могут проводиться во время войны, отвечает требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать обратное", - сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с безоговорочной поддержкой Украины. В видео обращении он чётко заявил, что "Канада и союзники" единствены в своей поддержке Зеленского и выступают против Владимира Путина.

Представитель французского правительства Софи Примас заявила по поводу "непонятных комментариев президента Трампа", что во Франции не понимают логики президента США, когда он обвиняет Владимира Зеленского в том, что Россия вторглась на территорию Украины и начала войну. По её словам, за последние несколько дней американский лидер сделал ряд заявлений по Украине, "не посоветовавшись со своими европейскими союзниками". Президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно обладать незаурядным цинизмом, чтобы назвать президента такой страны, как Украина диктатором.

"Какова была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? – написал президент Чехии.

"Это глубоко необоснованно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Вице-канцлер Германии Р.Хабек сказал, что "заявление президента США шокирует. Это беспрецедентное искажение в действительности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не проводить выборы во время войны "совершенно разумно". Премьер Британии подчеркнул, что важно, "чтобы все работали вместе".

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США, республиканка Марси Каптур отмечает важность поддержки Украины Соединенными Штатами. Она заявила, что не Украина начала эту войну, а Россия. Утверждения об обратном опасны и подвергают Украину и европейских союзников серьезной опасности. Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил, что "нет сомнений" в том, что агрессором является Россия. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что не соглашается с утверждением, что Украина начала войну, но заверил, что США уже работают над соглашением, которое "поддержит" Киев. Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз подчеркнула, что Зеленский не несет никакой ответственности за войну. "Это было своевольное вторжение России", - заявила она. Кроме того, Майк Пенс, занимавший должность вице-президента во время первого срока Трампа, заявил: "Господин Президент, Украина не начинала эту войну. Это Россия совершила жестокое и неспровоцированное вторжение, что привело к гибели сотен тысяч человек. Мир возможен только на основе правды", – подчеркнул Пенс.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство подходом администрации Дональда Трампа к мирным переговорам по Украине. Писториус подверг критике ведение диалога США с Россией без участия европейских стран, отмечая, что Европе придется нести основную ответственность за мир. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на сети Х, что его страна и партнёры поддерживают Украину и будут нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. В ЕС составляют список войск и вооружений, которые могли бы предоставить Украине, отмечает Financial Times. Эти ресурсы служили бы "гарантиями безопасности" для соблюдения мирного соглашения, что является ключевым вопросом завершения войны. Единственной альтернативой членству в НАТО является укрепление украинской армии, а также размещение иностранного контингента. Киев не будет принимать ни ультиматумов Путина, ни результаты соглашений, заключенных без участия Украины.

За время своего президентства Дональд Трамп ещё ни разу не дал оценки российской агрессии против Украины. Ряд влиятельных политиков в Европе и США отмечают, что Украина получила от США помощи не на 350 миллиардов долларов, как заявляет Трамп, а в три раза меньше. Если бы была американская помощь в 350 млрд. долл., то Украина, видимо, эту войну уже выиграла, а так Трампу пришлось заниматься миротворчеством, при этом практически не оказывая никакой новой помощи Украине. На последнем заседании министров обороны в формате Рамштайн глава американского оборонного ведомства был единственным, прибывшим без пакета военной помощи Украине. А что касается заявлений Дональда Трампа о 4% поддержки в Украине Владимира Зеленского, то последние соцопросы указывают на 57% поддержки населения. Хотя в начале войны этот процент достигал 80-90%. А на выборах президента в 2019 году В.Зеленский победил с поддержкой 73% избирателей Украины. Это гораздо больше большинства избранных президентов из стран демократии, включая самого Д.Трампа.