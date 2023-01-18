Еще один ужасный день, который мы должны пережить: Зеленский пообещал установить причины трагедии в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о сегодняшней трагедии в Броварах, где утром разбился вертолет с руководством МВД на борту. Погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 18 января, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что как только будут установлены четкие причины катастрофы, украинцам предоставят эту информацию.

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины уже начала уголовное производство по факту падения вертолета. Глава государства поручил руководителю СБУ во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

Президент поблагодарил всех, кто был привлечен к спасательной операции, которая длилась на месте падения вертолета ГСЧС почти девять часов. Там работали сотни людей: спасатели, полицейские, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, сотрудники СБУ.

"Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Руслана, Елена, Тамара, Екатерина и все работницы садика – я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей. Спасибо также обычным жителям и жительницам Броваров, в частности Диане, Надежде и другим, которые помогали и детям, и раненым. Спасибо Глебу, Андрею – ребятам, которые также не растерялись и помогали", – сказал гарант.

Глава государства добавил, что уже приняты все необходимые решения насчет руководства системой МВД, добавив, что погибшие Денис Монастырский, Евгений Енин и их коллеги – это не те люди, которых можно легко заменить.

"Временное руководство министерством будет осуществлять глава Национальной полиции Украины. Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства. Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется", – подчеркнул он.

Президент также кратко проинформировал об актуальной ситуации на фронте. Она остается тяжелой, наиболее ожесточенные бои с оккупантами продолжаются на Донбассе. Постепенно растет количество обстрелов и попыток наступательных действий войск РФ.

"Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах и почтил память погибших.

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