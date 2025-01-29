Еще не поздно остановиться: Чекалкин предупредил о последствиях преследования военных офицеров и оппозиции

Те, кто во время войны преследует боевых офицеров, наносят тяжелый удар по единству общества и обороноспособности страны. Власть, вместо борьбы с реальным врагом, разрешает внутренние конфликты, готовясь к выборам во время критической ситуации на фронте, рискует потерять государство.

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Такое мнение высказал украинский блоггер Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.

Чекалкин подчеркнул, что открывая уголовные дела против боевых офицеров, общественных активистов, местного самоуправления, оппозиции и навязывая обществу дискуссию "кто виноват?", власть рискует, "поскольку это то расследование, в котором очень легко выйти на собственный след".

"Так, может, эти дела и начали для того, чтобы замести собственные следы и ошибки за шесть лет, а особенно так за три? Как бы там ни было, но это мощный удар по единству, потому что единство прежде всего вокруг Вооруженных сил. И если последние события не безумие, тогда – это диверсия, которая мощно бьет по обороноспособности страны, деморализует и без того истощенную армию", – подчеркнул блоггер.

Сейчас очень сложная ситуация на фронте – до границы Донецкой и Днепропетровской областей остались считанные километры, напоминает Чекалкин.

"Говорил Буданов о том, что если до лета не будет переговоров, то "начнутся опасные процессы для самого существования Украины", или не говорил, не имеет значения. Потому что этот тезис все равно правдив", – предостерегает блоггер.

И вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с агрессором, власть вовлекается сама и вовлекает общество во внутренние конфликты, что напоминает ситуацию перед полномасштабным вторжением, когда внимание было сосредоточено не на внешней угрозе, а на оппозиции, отметил Чекалкин.

"Ощущение дежавю... В январе 2022-го вопрос о том, вернется ли Порошенко из-за границы, власть волновала больше, чем вопрос, вторгнутся ли в Украину путинские войска", – пишет блоггер.

Власти боятся ответственности за свои действия, поэтому пытаются отвлечь внимание, обвиняя боевых офицеров, активистов, Порошенко во всех бедах, вместо того чтобы отчитываться за свои провалы, считает Чекалкин.

С другой стороны, преследование Порошенко может являться тестом на реакцию общества и международных партнеров, а вместе с тем подготовкой к выборам.

"Во-первых, это пробная пулька. Как отреагирует общество на гипотетическую возможность внесудебной расправы над лидером оппозиции. Проглотят ли международные партнеры? Во-вторых, это начало подготовки к предстоящим выборам – происходит попытка зачистить политическое поле", – пишет блоггер.

Чекалкин отмечает, что санкции против Порошенко, конечно, усложнят жизнь политику. Но больше они навредят Украине, которая борется за демократию и не должна использовать санкции для внесудебных расправ с гражданами Украины.

"Мы не для того понесли такие потери в войне с россией, чтобы кто-то строил россию внутри нас. И у нас переговоры о вступлении в Евросоюз. И пример нашей власти точно нужно брать не с Фицо или Орбана – это уже не европейская модель", – отметил блоггер.

Еще не поздно остановиться и сохранить единство, преодолев взаимную неприязнь. Ведь сейчас совсем не время "размахивать партийными флагами", – подчеркнул Чекалкин.