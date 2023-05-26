Китайський дипломат Лі Хуей, крім Києва, відвідав Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, і його устами КНР залицялася до європейських країн, намагаючись послабити американський супротив глобальному впливу Пекіна. Результат - зворотній.

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Формально, китайський посланник "обскакав" пів Європи, щоб презентувати отой славнозвісний "мирний план", від якого тягнуло путінським страхом, упакованим у китайську хитрість.

Публічний меседж від Пекіну простий, як бамбук: Європа повинна закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії всі окуповані на сьогодні території. "Потрібно діяти швидко, щоб припинити конфлікт між Росією та Україною, перш ніж він пошириться", - цитує WSJ фрагмент з перемовин.

"Перш ніж він пошириться", це, очевидно, натяк на можливе застосування ядерки та залучення у війну країн НАТО. Саме тому Пекін "догадливо" береться стримувати Росію від застосування свого нуклеарного потенціалу.

Реально, китайський дипломат прибув до Європи з "визвольною місією", аби позбавити Старий Світ "колоніального гніту" США.

Лі запропонував європейським урядам розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону. "Китайці, ймовірно, перевіряють єдність Заходу і намагаються проявити ініціативу", – сказав європейський дипломат американському WSJ.

Реакція європейських дипломатів, за думку видання, була зворотною. "Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ"… "Неможливо відокремити Європу від Америки", "Європа не відмовиться від підтримки України".

Китайська миротворчість дала вже перші "результати": ЄС і США обговорюватимуть торгові взаємини з Китаєм наступного тижня у Швеції. Очевидно, йтиметься про звірку годинників.

Пекін, зрештою, відмовиться від нинішньої категоричності в своєму "мирному плані". Залишити всі земельні трофеї за бункерним він пропонує лише тому, щоб було чим у майбутньому торгуватися. Принаймні, таке складається враження.

Вдаючи шаленого прихильника Путіна, Сі лише піднімає градус перемовин. Насправді йому важливо лише втримати контроль над повоєнною Московією, тобто зберегти нинішній режим бункерного. КНР цікавить азійська частина РФ, а не Донбас чи Крим.

Загалом, Китай навʼязує значно глобальнішу розмову, ніж формат миру в Україні. Він хоче поговорити з США про розподіл сфер впливу, і для цього шукає соратників у Європі. "Мирний план" - це лише наживка для політиків Старого Світу. Саме в цій геополітичній дискусії й мало б визначитися майбутнє Московії… Якщо до того часу вона не дасть дуба сама.

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