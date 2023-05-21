Экс-канцлера Германии Шредера не позвали на историческое событие из-за дружбы с Путиным – Zeit

Бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера не позвали на юбилей Социал-демократической партии из-за его тесных связей с российским диктатором и убийцей Владимиром Путиным. Руководство СДПГ заявило, что присутствие на торжестве Шредера будет неуместным.

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По словам генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта, в настоящее время членам партии не о чем говорить с Шредером. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Кюнерт объяснил такую позицию руководства СДПГ тем, что Шредер по-прежнему находится в близких отношениях с главным военным преступником России Путиным. Также генсек СДПГ подчеркнул, что недавнее присутствие Шредера в российском посольстве красноречиво говорит о его позиции касательно войны в Украине.

"В настоящее время нам не о чем говорить друг с другом. Шредер находится в близких отношениях с инициатором войны и агрессором. Это можно было увидеть недавно во время его визита в российское посольство. В конце концов, разрыв с Герхардом Шредером – это не исторический разрыв, а нынешний, совершенно очевидно связанный с его позицией в контексте войны Путина против Украины", – заявил Кюнерт.

Примечательно, что экс-канцлер Шредер посетил посольство России, чтобы отпраздновать победу над Германией во Второй мировой войне 78 лет назад. Также среди присутствующих были бывший генеральный секретарь СДПГ Эгон Кренц, левый член Бундестага и бывший лидер партии Клаус Эрнст. Многие другие политики бойкотировали мероприятие из-за агрессивной войны России против Украины.

Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор поддерживает дружеские отношения с кремлевским диктатором.

Напомним, летом 2022 года Шредер приезжал в страну-агрессор Россию. Тогда же появилась информация, что экс-канцлер будет лоббировать тему мирных переговоров в интересах агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы желает переговоров и дипломатического решения войны в Украине.

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