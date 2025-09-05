Единый фронт: фон дер Ляйен и Вэнс скоординировали позиции по санкциям против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время вчерашнего телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудила вопрос сохранения единого фронта по санкциям против России. Ведь от этогозависит эффективность введенных ограничений.

Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньйо на брифинге в Брюсселе в пятницу, 5 сентября. Она рассказала о деталях разговора Ляйен с Венсом.

"Разговор между президентом Ляйен и вице-президентом Джей Ди Вэнсом касался сохранения единого фронта по санкциям. Потому что чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем эффективнее санкции, и мы имеем ряд примеров, которые это демонстрируют. Например, совместные усилия с G7 по ограничению цен на российскую нефть", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Еврокомиссия считает, что санкции являются эффективными, и поэтому давление на военную экономику России продолжится, увеличивая цену для Москвы за избежание мирных переговоров, чтобы в конце концов привести российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

"Ляйен обсуждала этот вопрос среди других с вице-президентом Соединенных Штатов", – сказал представитель комиссии.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также сообщила, что в ходе разговора Ляйен с Вэнсом обсуждались санкции против Китая.

"Мы также рассматриваем вопрос обхода санкций. И в этом смысле мы также поднимали этот вопрос, в частности, когда Ляйен была в Китае. Это обсуждается, и это часть общей дискуссии, когда речь идет о санкциях", – отметила представительница Еврокомиссии.

Она также отметила, что сокращение закупок российской нефти является одним из инструментов ослабления военной экономики России, и добавила, что срок постепенного отказа от российских углеводородов до конца 2027 года остается в силе.

Трамп обвинил ЕС в финансировании войны в Украине

Накануне, 4 сентября, во время телефонного разговора лидеров стран "коалиции желающих" с американским президентом Дональдом Трампом тот обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля через закупку российской нефти. Трамп призвал европейцев прекратить экономические связи с Россией и оказать давление на Китай, чтобы тот сделал так же.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление и отметила, что импорт сырья значительно сократился после вторжения России в Украину. По ее словам, напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС не планирует возобновлять закупку энергоресурсов из России даже после завершения войны в Украине. Решимость Европы относительно полного прекращения закупок нефти и газа у РФ поддерживают Соединенные Штаты. Такое заявление во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Копенгагене 5 сентября сделал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

