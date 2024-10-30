'Должны получить должное решение': в ЕС обратили внимание на безосновательные ограничения в отношении оппозиционных депутатов ВРУ

В Европейской комиссии (ЕК) удовлетворены работой Верховной Рады Украины – ее считают эффективной, несмотря на ограничения, обусловленные военным положением. Несмотря на это, в Европе заявили об ограничении прав оппозиции и отметили, что держат этот вопрос на контроле.

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Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину. Там указано, что украинское правительство продолжало эффективно выполнять свои функции, отдавая приоритет безопасности и обороне, интеграции в ЕС, экономическому возрождению и реконструкции.

ЕК высоко оценивает эффективность и парламента, и правительства, а также то, что они продолжают непрерывную работу. "Ключевые решения (Верховной Рады), особенно касательно безопасности и обороны, принимаются межпартийным большинством", говорится в отчете. Также в ЕК считают, что Рада не злоупотребляет процедурой ускоренного рассмотрения законопроектов.

В то же время в Брюсселе отметили, что "парламентская оппозиция должна иметь возможность выполнять свою функцию".

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции должны получить должное решение", – сказано в документе. Здесь речь идет об ограничении командировок для депутатов.

Эти оценки ЕК были обнародованы в рамках "пакета расширения", который Брюссель представляет каждую осень для всех государств-кандидатов. В частности, в нем оценивается состояние демократических институций, являющихся частью основного блока переговоров о вступлении в ЕС новых членов.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине. Оба решения поддержали большинство народных избранников.

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