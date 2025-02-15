Должен сам увидеть и пересказать Трампу: Зеленский предложил Келлогу съездить на фронт

В субботу, 15 февраля, Владимир Зеленский пригласил спецпредставителя США Кита Келлога во время его визита в Украину отправиться на фронт вместе с ним. Президент считает, что американский чиновник должен сам все увидеть и пересказать Дональду Трампу.

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Такое заявление украинский лидер сделал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности. Зеленский считает, что после этого в США будут более глубоко понимать ситуацию и готовность обсудить следующие шаги.

"Думаю, что я бы начал с Келлога. Тогда уже перейдем к плану. Американской стороне нужно больше деталей? Больше знаний того, что происходит? Если они хотят понять реалии не под чьим-то влиянием, то им надо самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту", – сказал Зеленский.

Он отметил, что для него важно, чтобы Келлог сам увидел ситуацию на фронте в Украине. Конечно, если спецпредставитель США будет готов к этому.

"Мне бы хотелось, чтобы у него был доклад от военных. Шоб он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Возможно, с командирами бригад. И после этого я хочу, чтобы он все это рассказал президенту США Дональду Трампу. Показал, рассказал", – отметил президент.

Он добавил, что, по его мнению, после этого, возможно, стороны будут более близки к пониманию того, как Украина видит это.

Ранее специальный представитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что Россия в рамках мирного соглашения должна пойти на уступки. В частности, территориальные. Также речь может идти об уменьшении численности ее вооруженных сил.

Кроме того, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал в течение 180 дней "привлечь все стороны" для переговоров по завершению российско-украинской войны. Позиция Дональда Трампа состоит в том, что войну следует остановить не через год, а скорее.

Как писал OBOZ.UA, перед началом Мюнхенской конференции Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры, при этом " обе стороны должны от чего-то отказаться ".

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