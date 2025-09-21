'Добро против зла': Кэллог раскритиковал Путина за 'ужасные поступки'

Дипломатический подход, которым президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется достичь прекращения войны в Украине, означает переговоры сторон. Однако таким переговорам должно предшествовать прекращение огня. Именно поэтому главарь Кремля Владимир Путин избегает любого обсуждения прекращения огня в Украине – он понимает, что во время перемирия ему будет трудно возобновить боевые действия.

Так считает специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог. Именно так он прокомментировал барону Майклу Эшкрофту позиции Трампа и Путина относительно дипломатического завершения войны.

Барон Майкл Энтони Эшкрофт – известный британско- белизский бизнесмен, социолог и политик. В Британии он имеет звание пожизненного пера.

Позиция Трампа и Путина

Как известно, после встречи на Аляске с российским диктатором президент США отказался от собственного предыдущего требования – для переговоров о мире стороны должны прекратить огонь. Теперь Трамп считает, что "сделку" можно получить и без предварительного перемирия.

Кит Келлог отмечает, что это не очень целесообразная стратегия, и начинать надо "именно с прекращения огня".

"Президент Трамп хочет получить мирное соглашение. Но достичь этого будет трудно, потому что Путин не хочет этого пока. Путин думает, что сможет победить военным путем", – отметил военный и дипломат.

Представитель президента США несколько раз назвал Путина "очень злым" и одновременно коварным.

"Я считаю, что Трамп понял, что Путин подыгрывает ему. Именно поэтому Трамп сейчас очень раздражен Путиным. Но они ведут себя как политики, а это уже возмущает меня", – сказал Келлог и добавил, что в данном случае лично он считает более действенной предлагаемую ранее позицию "принуждения к миру через силу".

"Торговля" землей

В разговоре с Майклом Эшкрофтом Кит Кэллог впервые за все время на посту представителя президента по вопросам Украины признал, что украинцы не должны "сдавать свои земли".

Напомним, что именно Келлог считается автором "мирного плана Трампа", по которому заморозка военного конфликта происходит по текущей линии соприкосновения. И ранее генерал неоднократно говорил, что "надо смотреть правде в глаза" – оккупированные земли сами украинцы вернуть не в состоянии.

Кит Келлог и сейчас говорит, что "Россия успела оккупировать 65% Донетчины и 98% Луганщины". Но соглашаться на предложение Кремля отдать России указанные территории вместе с Херсонщиной и Запорожьем никак нельзя.

"Известный политик Билл Роджерс говорил: "Не отдавайте землю, потому что Бог не создаст ее больше". Суть в том, что нельзя отдавать землю без необходимости. Поэтому и я считаю, что сдача своей земли – это ошибка", – сказал он.

Что еще сказал Келлог

И также впервые за все время на своем посту Келлог предложилпосмотреть на войну в Украине с точки зрения человечности и морали.

"В войне в Украине есть моральная часть, которую люди не всегда замечают. Это – борьба добра против зла. И на это надо смотреть именно так. Путин – не хороший парень. Большинство вещей, которые он сделал – абсолютно жестокие, ужасные ", – отметил американский генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, также Келлог сообщил, что Дональд Трамп за закрытыми дверями более "зол" на российского диктатора, чем демонстрирует это публично. А еще генерал рассказал, что в личном общении Путин буквально обманывает западных политиков, и его "несколько раз ловили на этом".

