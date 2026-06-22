Для Зеленского и украинцев: польские активисты учредили Общественный Орден Будущего. Фото

Польские активисты объявили о создании Общественного Ордена Будущего, которым планируют наградить президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ. Инициатива была представлена на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

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О намерении вручить новую награду авторы инициативы сообщили в своём заявлении. Они подчеркнули, что это гражданский жест поддержки Украины и ответ на решение польских властей.

"Мы, граждане Республики Польша, хотим наградить собственным Орденом Будущего президента Владимира Зеленского и украинский народ", – говорится в обращении.

Жест поддержки

Авторы заявления отметили, что считают решение о лишении Зеленского польской награды ошибочным. Они напомнили, что в 2023 году Орден Белого Орла был вручен президенту Украины и всему украинскому народу в знак признания борьбы против российской агрессии.

"Украинцы отдают жизнь за безопасность – свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка", – заявили инициаторы создания новой награды.

В обращении также говорится о том, что польские политики всё чаще используют тему Волынской трагедии во внутриполитической борьбе. Авторы документа считают, что дискуссии вокруг исторических событий не должны отвлекать от современных вызовов, связанных с войной России против Украины.

Общая безопасность

Польские активисты обвинили часть политического класса в том, что он подпитывает нарративы, выгодные российской пропаганде. В заявлении говорится, что ответственность за нынешнюю ситуацию они возлагают не на украинскую сторону.

"Польский президент утверждает, что именно Зеленский подлил масла в огонь российской пропаганды. Это ложь. Масло в огонь подливают польский президент и его команда", – говорится в тексте обращения.

Авторы подчеркнули, что новый орден является гражданской инициативой, не требующей одобрения политиков. По их словам, таким образом они хотят продемонстрировать, что большинство поляков продолжает поддерживать украинцев.

"Этим жестом мы показываем, что большинство поляков нельзя настроить против украинцев. Мы помогали и будем помогать. Нам не нужно согласие политиков, чтобы достойно относиться к другим людям", – отметили они.

Помощь Украине

В обращении также упоминается помощь, которую польское общество оказывало украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ. Активисты напомнили, что в феврале 2022 года тысячи польских семей открыли свои дома для людей, спасавшихся от войны.

Кроме того, они привели пример акции "Тепло из Польши для Киева", в рамках которой были собраны миллионы злотых на генераторы. К сбору средств, по их словам, присоединились церковь, органы местного самоуправления, бизнес, СМИ и общественные организации.

"Прошлой зимой мы доставили это оборудование жителям Киева и других городов, которые мерзли в темноте под российским обстрелом", – отметили авторы заявления.

Они также подчеркнули, что Польша и Украина имеют свою историческую память и свой взгляд на отдельные события прошлого. В то же время, по их мнению, обсуждение сложных страниц истории возможно лишь при условии сохранения независимости и безопасности обоих государств.

В заключение авторы обращения заявили, что хотят сохранить солидарность между поляками и украинцами. "Мы помним о драматических страницах в истории наших народов. Однако мы живем здесь и сейчас, поэтому выбираем сотрудничество и дружбу", – подчеркнули они.

Что предшествовало

Еще в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Владимиру Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла был присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности и устойчивости в защите прав человека.

Однако 26 мая украинский лидер издал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооружённых сил Украины почётного наименования "имени Героев УПА".

После этого нынешний польский президент Кароль Навроцкий заявил, что хочет лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за вышеупомянутого решения главы украинского государства. Пока это лишь идея, однако польский лидер уже направил соответствующее обращение в Капитулу Ордена Белого Орла.

Заседание Капитулы запланировано на 8 июня, и Навроцкий "предложил, чтобы одним из вопросов повестки дня стало лишение президента Зеленского ордена".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как группа польских журналистов, художников и бывших деятелей демократической оппозиции – обнародовала обращение по поводу польско-украинских отношений на фоне дискуссии вокруг присвоения одному из украинских воинских подразделений почетного названия "Героев УПА". Обращение адресовано прежде всего польским политикам, их призвали "не обострять спор с Украиной".

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