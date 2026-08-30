"Для Украины это экзистенциальная война": Хмара назвал истинные цели Путина и объяснил, как его остановить

Россия не ограничивает свои цели захватом отдельных областей Украины, а стремится установить контроль над всей страной. Для Киева эта война носит экзистенциальный характер, тогда как любые уступки Москва может воспринимать как доказательство эффективности собственного давления.

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Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что остановить Владимира Путина можно только силой, которая заставит его почувствовать реальную перспективу поражения. Об этом Хмара рассказал во время общения с журналистами, передает OBOZ.UA.

России нужна вся Украина

По словам министра, Москва не ставит перед собой задачу захватить только Донецк или Луганск. Главной целью Кремля остается вся Украина.

"Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Её цель – вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война", – подчеркнул Хмара.

Он отметил, что Путин воспринимает войну как часть проекта восстановления Российской империи. Речь идет, в частности, об уничтожении украинской государственности и захвате украинских территорий.

"Путин рассматривает эту войну как часть продолжения формирования своей империи. Его цель – захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в построение российского государства", – сказал министр.

Уступки не остановят Кремль

Хмара считает, что Россия не воспримет уступки Украины как шаг к миру. Напротив , в Кремле это могут расценить как подтверждение того, что военное и политическое давление дает результат.

"Любые наши уступки Путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение того, что давление работает и агрессию можно продолжать", – заявил министр.

По его словам, именно поэтому для прекращения войны необходимо создать для российского руководства ситуацию, в которой продолжение агрессии станет невыгодным.

Россия может увеличить мобилизационный ресурс

Отдельно Хмара заявил, что Россия рассматривает возможность проведения дополнительной волны мобилизации. По его словам, Москва может планировать привлечь около 300 тысяч человек в течение этого года и еще примерно 300 тысяч в следующем.

Такой шаг, по мнению министра, связан с проблемами российской армии на фронте и постоянным ростом потерь.

"Это реакция на проблемы России в войне, постоянный рост потерь на фронте. Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну. Это можно сделать только силой – и только эффективно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны РФ заявило о подготовке ударов по украинской энергетике.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "справедливые ответы" на российский террор. Он подчеркнул, что сейчас враг атакует практически круглосуточно.

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