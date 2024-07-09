Угро-финский намёк, почти одновременно прозвучавший от президента Финляндии и премьера Венгрии о возможной огромной роли Китая в окончании войны в Украине, весьма перекликается с серьёзными надеждами Украины и Цивилизации в целом.

Видео дня

Польза Китаю от его реальной помощи в окончании войны может заключаться не только в снижении уровня ядерной опасности и не только в смягчении его экономических взаимоотношений с Западом. Если будущее 25-миллионного Тайваня будет определённым образом связано общими принципами с будущим Крыма, это побудит китайцев иначе относиться к мирным переговорам по Украине.

А если Си захочет — он сможет. Это пуйлу не какие-то сопливые либералы, которым можно приказать сидеть — и они тихо будут сидеть, пока он их всех не пересидит: Си Цзиньпину путин отказать не в состоянии.

Что же касается общего подхода к Крыму (а возможно — и к другим оккупированным мордором территориям) и к Тайваню, то он может состоять, например, в создании свободных экономических зон, действующих на принципах кондоминиума при посредническом участии, к примеру, спецпредставительств ООН.

Пусть тот, кто нам мешает, нам поможет.