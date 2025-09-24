Дешевле остановить Путина, чем защищать от обстрелов все города и порты, – Зеленский в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН призвал международное сообщество действовать решительнее для остановки агрессии России. Он подчеркнул, что эффективная оборона дешевле, чем постоянное обеспечение защиты городов, портов и критической инфраструктуры от обстрелов и нападений.

Об этом стало известно из трансляции выступления президента Украины во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Он подробно описал актуальные угрозы для Украины и мира из-за российской агрессии.

Зеленский отметил, что Украина вынуждена была строить подземные школы и госпитали, а также тратить значительные ресурсы на защиту критической инфраструктуры из-за постоянных угроз со стороны России.

"Факты очень просты. Остановить эту войну теперь гораздо проще, остановить гонки вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады или огромные бункеры, пряча там критические инфраструктуры", – подчеркнул президент.

Украинский лидер объяснил, что современные войны определяются оружием, в частности дронами, которые значительно дешевле и доступнее, чем традиционные виды вооружения.

"Простые дроны, которые производятся в массовом порядке, и пока не вооружены искусственным интеллектом... Сейчас уже десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов. Остановить их гораздо труднее, чем ножи или даже бомбы", – отметил он.

По словам президента, Европейский Союз и США должны поддержать Украину не только словами, но и финансово и энергетически, чтобы укрепить безопасность:

"Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессоров. И тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы"

Кроме того, он отметил важность построения новой архитектуры безопасности мира:

"Для нас самих более 30 государств уже включились в этот процесс в рамках коалиции. Мы укрепляем нашу армию, запускаем совместное производство вооружения вместе с партнерами".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский на выступлении на общих дебатах заявил: мир в современном мире держится не на международном праве и международных институтах, ведь они не работают. Нет других гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Президент добавил, что на самом деле ни один украинец не выбирал такой действительности.

