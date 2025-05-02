Депутаты из 'ЕС' заявили о незаконном вмешательстве в систему 'Рада' и подали заявление в Офис генпрокурора

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявление о совершенном уголовном правонарушении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада". Как стало известно, сегодня во время часа вопросов правительству система не зафиксировала запись депутатов из фракции "ЕС", которые намеревались задать вопрос членам Кабинета министров.

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Об этом сообщил официальный портал политсилы. В Евролидарности считают, что это может свидетельствовать о незаконном вмешательстве в систему и в целом ставит под сомнение результаты голосований в парламенте.

"Сегодня утром произошло беспрецедентное событие, произошло, с нашей точки зрения, фальсификация электронной системы "Рада". Это касалось выступлений народных депутатов, но если они могут фальсифицировать записи на выступления народных депутатов, то значит, они могут фальсифицировать голосование. Верховной Рады, где стоит эта электронная система. Как мы обещали, мы подготовили заявление о преступлении в правоохранительные органы, и вот сейчас мы в Офисе Генерального прокурора, отдадим это заявление, зарегистрируем для того, чтобы расследование показало и предотвратило возможные фальсификации голосования", – сказал сопредседатель фракции Артур Гертур.

Народный депутат Виктория Сюмар считает, что ситуация крайне серьезная.

"Вы знаете, мирные переговоры фактически провалены, окно возможностей на дипломатическое урегулирование конфликта при посредничестве США закрылось. И это произошло после того, как Украина подписала соглашение о недрах с США". А нам было очень важно сегодня во время часа правительства в Верховной Раде понять, что правительство Украины привезло из США, если после этого они вышли из переговоров. Значит ли это продолжение военной поддержки, на какую сумму, какими видами вооружений? Все эти вопросы сегодня беспокоят каждого украинца. Это не о наших прихотях, это о тех вещах, которые нужно выяснить", – отметила Сюмар.

Как она отметила, поскольку заседания парламента проходят в закрытом режиме, депутаты хотели задать эти вопросы от имени миллионов украинцев и получить на них ответ.

"Но мы даже не смогли записаться на выступление. Причем система устроена таким образом, что мы могли попасть в число тех, кто имеет право на вопрос, или не попасть, потому что выделяется определенное количество времени, кто записался первым, но мы вообще не попали в список. И это такая уникальная ситуация, когда мы нажимаем кнопку с просьбой дать нам слово, но нас даже нет в списке. Такого быть не может. То есть что-то произошло с этой системой записи", – отмечает депутат.