Дело 'флешек ФСБ': из СИЗО выпустили офицеров УГО, от которых требовали оклеветать Порошенко

Трех бывших сотрудников Управления государственной охраны, которых 9 месяцев держали в СИЗО по сфабрикованному делу "флешек ФСБ", освободили из-под стражи. Депутаты называют это началом разрушения коррупционной системы управления правоохранительными органами и судами.

Бывшие офицеры Управления государственной охраны (УГО) Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач вышли из-за решетки после длительной борьбы в судах. Им уменьшили сумму залога, которую уже внесли. Об этом сообщает "5 канал".

Напомним, Печерский суд изначально определил им залоги совокупно на общую сумму более миллиарда гривен, что означало фактически безальтернативное содержание под стражей.

Дело против офицеров было начато на основе материалов, переданных окружением предателя Украины Виктора Медведчука. Следствие вменяло им якобы незаконную перевозку наличных денег на сумму около $40 млн из России в 2019 году накануне президентских выборов. Защита подчеркивала: видеодоказательства сфабрикованы российскими спецслужбами, а основная цель следствия – заставить офицеров дать показания против пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко.

"Люди находились безосновательно за решеткой почти 9 месяцев. Это дело было сфабриковано и за уши притянуто. Считаю, что правовая сторона будет доказана в суде и это станет очевидным для всех", – заявил освобожденный офицер Вадим Чучковский.

Народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что правовая система, которая ранее беспрекословно выполняла заказ, начала давать трещину.

"Раньше власть использовала все методы: бросали в тюрьмы разведчика Червинского, детективов НАБУ, а здесь пытались заставить ребят оболгать лидера оппозиции. Но никто исполнителей преступных приказов защищать не будет, когда придет расплата. Каждый в системе должен это зарубить себе на носу", – подчеркнул Арьев.

Депутат Мария Ионова обратила внимание на то, что армия не должна быть объектом внутренней войны власти.

"Никогда бы не подумала, что мы офицеров УГО будем называть "политзаключенными". Когда власть воюет с собственными офицерами, это просто позор и преступление. Этим людям, кроме извинений, государство должно очень много заплатить за 10 месяцев в СИЗО", – отметила Ионова.

Народный депутат Михаил Бондарь связывает изменение позиции судей с кадровыми изменениями в Офисе президента.

"Система дала такую большую трещину, что суды понимают: есть шанс не быть вляпанными в этот схематоз. Право телефонного звонка исчезает, потому что те, кто звонил, теперь заняты поиском подразделений для службы на фронте. Судьи начинают включать инстинкт самосохранения", – считает Бондарь.