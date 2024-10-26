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Блог | Давайте ООН сразу в Казань перенесем: о падении международного правопорядка
Падение международного правопорядка продолжается.
Сегодня Гутерриш пригласил мэра Казани Метшина и все президиум Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в заседании ООН.
Утверждается, что "работа мэра Казани станет одним из векторов реализации предложений путина расширить представленность в ключевых органах ООН стран, являющихся партнерами России".
А давайте ООН сразу в Казань перенесем. Какого черта Соединенные Штаты должны содержать эти отряды путина на своей территории? Пусть сразу Ким Чен Ина выберут генсеком, а Гуттериша главным идеологом Чучхэ. Все-таки к этому идет.
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