Падение международного правопорядка продолжается.

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Сегодня Гутерриш пригласил мэра Казани Метшина и все президиум Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в заседании ООН.

Утверждается, что "работа мэра Казани станет одним из векторов реализации предложений путина расширить представленность в ключевых органах ООН стран, являющихся партнерами России".

А давайте ООН сразу в Казань перенесем. Какого черта Соединенные Штаты должны содержать эти отряды путина на своей территории? Пусть сразу Ким Чен Ина выберут генсеком, а Гуттериша главным идеологом Чучхэ. Все-таки к этому идет.